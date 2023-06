Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τιμωρία της έδρας για τα επεισόδια στο ΣΕΦ

Πως θα επηρεαστεί η σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στην ομάδα του Πειραιά.

Μπροστά στο αρνητικό ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε άδειο ΣΕΦ στον 5ο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω των επεισοδίων από οπαδούς του, κατά την άφιξη της αποστολής των «πρασίνων» στο ΣΕΦ, στον 1ο τελικό της Basket League την περασμένη Κυριακή (4/6).

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε την ομάδα του Πειραιά με ποινή αποκλεισμού της έδρας του μίας αγωνιστικής, καθώς και με συνολικό πρόστιμο 4.500 ευρώ. Αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν εξαντλήσουν τη σειρά των μεταξύ τους αγώνων (best of 5), τότε ο Ολυμπιακός θα εκτίσει την ποινή του στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τη νέα σεζόν (2023-24).

Αναλυτικά, στη σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ αναφέρεται:

1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: α) για επεισόδια δυσφημιστικά για το άθλημα στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, β) για απαγορευμένη χρήση πανό χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ) και γ) παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (άναμμα πυρσών), χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) που διεξήχθη στις 4-6-2023.

2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της κατηγορίας περί εκτεταμένων υβριστικών συνθημάτων σε βάρος φυσικών προσώπων, για τον ως άνω αγώνα.

