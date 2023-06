Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Εισαγγελέας: Κλωτσούσαν το κεφάλι του σαν μπάλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καταπέλτης" η Εισαγγελέας στην αγόρευσή της. Επικρίνει τους ιατροδικαστές-τεχνικούς συμβούλους και χαρακτηρίζει «μύθο» την ομολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.

-

Με την αξιολόγηση των καταθέσεων των ιατροδικαστών που εξετάστηκαν ως μάρτυρες (κατηγορίας και υπεράσπισης), στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, συνεχίζει από το πρωί την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, που δικάζει την πολύκροτη υπόθεση.

Η εισαγγελική λειτουργός Κυριακή Κλιάμπα υπερασπίστηκε το πόρισμα της ιατροδικαστή Λήδας Κοβάτση, για την οποία σχολίασε ότι επικρίθηκε από τους συνηγόρους υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων «λες και αναφερόταν σε εικασίες και αυθαίρετα συμπεράσματα». Καταφέρθηκε δε, εναντίον των τριών ιατροδικαστών - τεχνικών συμβούλων που ανάλογα με την περίπτωση κατέθεσαν για λογαριασμό των κατηγορουμένων, καταλογίζοντάς τους «αντιφάσεις και προσπάθεια παραπλάνησης του δικαστηρίου».

«Τα συμπεράσματά τους και οι κρίσεις τους παρέχουν παρασάγγας από την υπόθεσή μας. Κατέθεσαν αυτά που βόλευαν στους κατηγορούμενους», είπε και συνέχισε λέγοντας ότι υπέπεσαν σε «σοβαρότατα σφάλματα», παρομοιάζοντας τις κρίσεις τους σαν να επρόκειτο για τραύματα από καβγά. «Εδώ όμως μιλάμε για πεδίο μάχης, για οπαδικό πόλεμο», ανέφερε η κ. Κλιάμπα.

Η ίδια επανέλαβε ότι επρόκειτο για άνανδρη και βάρβαρη επίθεση, κατά την οποία όλοι οι κατηγορούμενοι επέδειξαν άκρατη βία, ανελέητο μίσος και κτηνώδη απάθεια. Σκοπός τους ήταν «να αφαιρέσουν όσες περισσότερες ζωές μπορούσαν από τον αιώνιο αντίπαλο», είπε η εισαγγελέας.

Σχολιάζοντας τα τραύματα στα κάτω άκρα του Άλκη, η κ. Κλιάμπα ανέφερε ότι προκλήθηκαν με μαχαίρι, πτυσσόμενα γκλοπ, σφυρί, στειλιάρια, ενώ χαρακτήρισε τα χτυπήματα αυτά απάνθρωπα. Για τα τραύματα στο κεφάλι του, είπε ότι η έντασή τους ήταν τέτοια που είναι βέβαιο ότι το θύμα θα κατέληγε. «Ήταν λες και κλωτσούσαν μια μπάλα στο γήπεδο», ανέφερε και χαρακτήρισε μύθο τον ισχυρισμό του 2ου κατηγορούμενου, ότι το θανατηφόρο χτύπημα που ομολόγησε πως επέφερε ο ίδιος με μαχαίρι ήταν αυτό στον δεξιό μηρό, που προκάλεσε τρώση της μηριαίας αρτηρίας.

Η αγόρευση της κ. Κλιάμπα είναι σε εξέλιξη και πιθανολογείται ότι δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα. Η πρότασή της είναι έγγραφη και αριθμεί περισσότερες από 600 σελίδες.?

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ