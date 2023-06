Κόσμος

Ουκρανία - NBC: Η αντεπίθεση ξεκίνησε από τη Ζαπορίζια

Αυτή η νέα φάση του πολέμου έρχεται τη στιγμή που η Ουκρανία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις από την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα, στην περιοχή αυτήν.

Ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News επικαλούμενο έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο και έναν στρατιώτη κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Έπειτα από μήνες προετοιμασίας της εκστρατείας αυτής, που θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη στην προσπάθεια του Κιέβου να ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη, ένα κύμα επιθέσεων σημειώθηκε σήμερα στις γραμμές του μετώπου στα νοτιοανατολικά.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των επιχειρήσεων. Οι πηγές που επικαλείται το NBC μίλησαν υπό τον όρο ότι θα παραμείνουν ανώνυμες ενώ ένας εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ρώσοι αξιωματούχοι και μπλόγκερ που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα σήμαιναν συναγερμό εδώ και αρκετές ημέρες, εξηγώντας ότι έχουν ενταθεί αιφνιδίως οι επιθέσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια. Η Μόσχα ανέφερε την Δευτέρα ότι υπήρξε μια προσπάθεια διάσπασης των γραμμών της στα νοτιοανατολικά αλλά η άμυνά της άντεξε. Ουκρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι ψεύδεται και επιμένοντας ότι η αντεπίθεση δεν έχει ξεκινήσει.

Η Ζαπορίζια, η μία από τις τέσσερις εν μέρει κατεχόμενες επαρχίες της Ουκρανίας, θεωρείτο εδώ και καιρό ως το πιθανότερο σημείο απ’ όπου θα ξεκινούσε η αντεπίθεση. Το Κίεβο πάντως φαίνεται ότι προσπάθησε να αποκρύψει τις προθέσεις του, εξαπολύοντας πολλαπλές επιθέσεις κατά μήκος όλη της γραμμής του μετώπου.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι «σφοδρές μάχες συνεχίζονται» κατά μήκος πολλών περιοχών στο μέτωπο ενώ η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ είπε « εχθρός έχει περάσει στην άμυνα».

