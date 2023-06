Παράξενα

Φώκιες μαχαιρώθηκαν στη θάλασσα και ξεβράστηκαν σε παραλία

Φρίκη στη Νότια Αφρική. Τα θηλαστικά πιθανότατα πνίγηκαν λόγω των τραυμάτων τους.

Έξι φώκιες του Ακρωτηρίου, θηλαστικά που ζουν στα νερά της νότιας Αφρικής, «μαχαιρώθηκαν» μυστηριωδώς στη θάλασσα και ξεβράστηκαν σε μια παραλία, ανακοίνωσε ο δήμος του Κέιπ Τάουν, κάνοντας λόγο για μια «υπόμνηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στην άγρια ζωή».

«Έξι φώκιες του Ακρωτηρίου μαχαιρώθηκαν στη θάλασσα και ξεβράστηκαν στην παραλία Λονγκ Μπιτς, στο Κομέτιε. Πιθανότατα πνίγηκαν λόγω των τραυμάτων τους» ανέφερε ο δήμος, χωρίς να δώσει κάποιες διευκρινίσεις για τους δράστες.

Οι αρχές ενημερώθηκαν την Τετάρτη ότι τα έξι θηλαστικά, τρεις αρσενικές και τρεις θηλυκές φώκιες, βρέθηκαν στην ακτή και έφεραν «ασυνήθιστα τραύματα». Από τις ακτινογραφίες και τη νεκροψία διαπιστώθηκε ότι κάποιος τις είχε μαχαιρώσει, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στη θάλασσα. Ο δήμος έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να το καταθέσει στις αρχές, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι δημοτικές αρχές κατήγγειλαν επίσης «τη βαναυσότητα» σε βάρος των ζώων και υποσχέθηκαν ότι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Οι φώκιες του Ακρωτηρίου ζυγίσουν γύρω στα 200-300 κιλά και φτάνουν σε μήκος τα 2 μέτρα. Ζουν σε αποικίες και σπανίως απομακρύνονται από τις ακτές. Καθώς καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών για να τραφούν, μπαίνουν στο στόχαστρο ψαράδων που μερικές φορές τις κυνηγούν λαθραία για να μειωθεί ο αριθμός τους.

Τον Ιανουάριο, ένα μωρό φώκιας δάγκωσε δύο λουόμενους σε μια παραλία του Κέιπ Τάουν. Σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Θαλάσσιας Διάσωσης, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες παραλίες τους τελευταίους μήνες.

