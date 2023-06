Πολιτική

Τσίπρας για απλή αναλογική: Mea culpa….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα συμπληρωματικό των κομματικών αντιπάλων του, όπως το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο Τσίπρας.

-

"Στόχος και όραμά μας είναι το 2027 η χώρα να είναι μια χώρα ευημερίας δικαιοσύνης, ισότητας και δημοκρατίας", υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα που παρουσίασε χτες δεν έχει αλλάξει και περιλαμβάνει τους ίδιους "κοστολογημένους στόχους", ωστόσο, επέλεξε να το επαναπαρουσιάσει γιατί, όπως ανέφερε, την προηγούμενη προεκλογική περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να επικοινωνήσει τις "θέσεις και τις προτάσεις" του. "Κάναμε επανατοποθέτηση προϊόντος", είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι επρόκειτο για ένα "συνολικό έλλειμμα" καθώς δεν έγινε επαρκής "συζήτηση για τα προγράμματα, έγινε κυρίως για το χτες".

Σημείωσε, επίσης, ότι μέρος αυτού του προβλήματος οφείλεται στην απλή αναλογική, η οποία "στοίχισε" εκλογικά και μάλιστα πήρε την ευθύνη γι' αυτό, δηλώνοντας "mea culpa".

"Λειτούργησε ουσιαστικά σε μια προοπτική κατακερματισμού των δυνάμεων που θα μπορούσαν να συνεργαστούν προκειμένου να διαμορφώσουν κυβέρνηση. Εμείς στηρίξαμε την επιλογή που κάναμε το 2016, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου την απέρριψαν", είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα "όραμα που δεν περπάτησε".

Όσον αφορά τις προοπτικές της επόμενης κάλπης για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε πως "ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα συμπληρωματικό των κομματικών αντιπάλων του, όπως το ΠΑΣΟΚ". Πρόσθεσε, δε, ότι για ένα κόμμα εξουσίας πάντα στόχος είναι η "νίκη", ωστόσο, παραδέχτηκε πως "είναι εξαιρετικά δύσκολη η αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων". "Θα δώσουμε τη μάχη με το τελευταίο δευτερόλεπτο", είπε και τόνισε πως στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση είναι να μην αφεθεί "ανεξέλεγκτη" και "παντοδύναμη" μια κυβέρνηση της ΝΔ, κάτι που όπως σημείωσε, δεν είναι μόνο κρίσιμο για την κοινωνία, αλλά και για την δημοκρατία ".

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντάς την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε τα εξής: Ο κ. Τσίπρας απόψε στον ΣΚΑΪ μιλώντας για τη νάρκη της απλής αναλογικής που εξουδετέρωσαν οι πολίτες, αναγνώρισε ένα μόνο από τα πολλά mea culpa που οφείλει στην ελληνική κοινωνία. Αν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος των ευθυνών και των τεράστιων λαθών του που θέτουν σε κίνδυνο την κοινοβουλευτική δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία, θα είχε πει τουλάχιστον 2 mea culpa ακόμη.

Το πρώτο, για τη σιωπηρή στήριξη που παρείχε στο μόρφωμα Κασιδιάρη ψαρεύοντας από τα θολά νερά της αντισυστημικής ψήφου. Ευτυχώς το μέτωπο ευθύνης που όρθωσε η Νέα Δημοκρατία με την έγκαιρη παρέμβασή της, έβαλε φρένο για δεύτερη φορά σήμερα στην είσοδο Κασιδιάρη στη Βουλή.

Το δεύτερο, για τις επιλογές του στη Ροδόπη και την Ξάνθη που ευθυγραμμίζονται με την πιο ακραία ανθελληνική προπαγάνδα. Ο κ. Τσίπρας, ενώ γνωρίζει με ακλόνητα στοιχεία τους δεσμούς των υποψηφίων του με τους κύκλους που οραματίζονται τη «γαλάζια πατρίδα» στο βαθύ τουρκικό κράτος, επιμένει να καλύπτει έως σήμερα τον κ. Ζειμπέκ, τον κ. Φερχάτ αλλά και τον κ. Φίλη που μιλάει απροκάλυπτα, χωρίς να ανακαλεί, για τουρκική μειονότητα στη Θράκη.

Στις 25 Ιουνίου οι πολίτες θα δώσουν τη δική τους απάντηση. Κανένας υπεύθυνος δημοκρατικός πολίτης δεν ανέχεται παιχνίδια ούτε με τη Δημοκρατία, ούτε με την εθνική κυριαρχία.

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση του σχολιάζει και αυτό τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας τα εξής: Τι και αν πέρασαν δύο εβδομάδες από την κάλπη της 21ης Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να μην αναγνωρίζει το μερίδιο της ευθύνης του για την αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και την αποδοκιμασία των πολιτών στην ανερμάτιστη και αναξιόπιστη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν μας ξενίζει καθώς ουδέποτε έκανε την αυτοκριτική του για την ήττα από τη Νέα Δημοκρατία το 2019 όταν ο χάρτης βάφτηκε μπλε στις εθνικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές.

Προφανώς και δεν περιμέναμε να αναγνωρίσει τις παλινωδίες του με τις «Πρέσπες του Αιγαίου», την άγρα ψήφων από τη Χρυσή Αυγή, την υιοθέτηση των «ορφανών» του Π. Καμμένου και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την απουσία σχεδίου για τη χώρα πέρα από τη βαθιά του επιθυμία να ξανακάτσει στην καρέκλα της εξουσίας.

Όπως αποκάλυψε, ήθελε το ΠΑΣΟΚ ένα βολικό συμπλήρωμα, όπως άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης. Όμως ο ελληνικός λαός τους έστειλε καθαρό μήνυμα. Καλό είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και οι δυο.

Οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια αξιόπιστη προοδευτική δύναμη και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα αγωνιστεί δίπλα τους για μια κοινωνία με ευκαιρίες προόδου για όλες και όλους, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ