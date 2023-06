Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Έσπασε… την κατάρα

Σε ένα παιχνίδι με έντονες συγκινήσεις που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, το τριφύλλι κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών.

Ο Παναθηναϊκός έσπασε στο ΟΑΚΑ το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις (σταμάτησε στο 14-0), ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Α1 Ανδρών/Basket League σε 1-1.

Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη στο... νήμα με 67-65 στο Game 2 με μεγάλο «τρίποντο» του Πονίτκα 17.4΄΄ πριν το τέλος (μετέτρεψε το 64-65 σε 67-65), απέναντι στους «ερυθρόλευκους» που παρατάχθηκαν δίχως τον Κώστα Σλούκα και έχασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα τους Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοβ. Πλέον η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ (Κυριακή, 11/6, 21:15).

Σε έναν τελικό για γερά νεύρα, στον οποίο τον πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες, ο Ματέους Πονίτκα εξελίχθηκε στον παίκτη που έκρινε το ντέρμπι, καθώς με τρίποντο του πάνω στον Φαλ στα 17.4΄΄ για λήξη έβαλε και πάλι τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, διαμορφώνοντας το τελικό 67-65 και ενώ νωρίτερα ο Κώστας Παπανικολάου έδειχνε με 5 σερί πόντους αποφασισμένος να χαρίσει στον Ολυμπιακό το «διπλό».

Ένα «διπλό» που άγγιξαν οι «ερυθρόλευκοι» παρά τις σημαντικές ελλείψεις από την απουσία του Σλούκα (γαστρεντερίτιδα) και τις... εξόδους των Τόμας Γουόκαπ (αποβολή) και Σάσα Βεζόνκοβ (τραυματισμός στο δεξί γόνατο μετά από φάουλ του Μποχωρίδη, οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για μαγνητική) στην τρίτη περίοδο.

Πρωταγωνιστές της «πράσινης» επιτυχίας και μοναδικοί... διψήφιοι οι Ματέους Πονίτκα και Πάρις Λι, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους, ενώ από τον Ολυμπιακό των 15 λαθών ξεχώρισε ο Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους, σε μία βραδιά που οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν λύσεις από τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη (3π.) και Σακίελ ΜακΚίσικ (3π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 33-35, 51-50, 67-65

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Τηγάνης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 12 (3), Πονίτκα 12 (2), Γκριγκόνις 8, Μαντζούκας 7 (1), Γκουντάιτις 8, Π. Καλαϊτζάκης 6 (2), Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 4, Αγραβάνης 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 11, Βεζένκοβ 6, Παπανικολάου 15 (2), Λούντζης, Μπολομπόι 6, Πίτερς 7, ΜακΚίσικ 3 (1).

