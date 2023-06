Κοινωνία

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά στο “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)

Τι αποκάλυψε αυτόπτης μάρτυρας της διπλής εκτέλεσης στον Κορυδαλλό το βράδυ της Τετάρτης. Τι ήταν αυτό που αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο.

Επανέναρξη των «συμβολαίων θανάτου» στον χώρο της ελληνικής μαφίας, μετά από έναν χρόνο σιγής φοβούνται οι Αρχές μετά την μαφιόζικη εκτέλεση στον Κορυδαλλό.

Ένας 44χρονος πρώην οδηγός ταξί που είχε κατηγορηθεί για δολοφονία οπαδού του Παναθηναϊκού το 2007 αλλά και αιματηρή επίθεση προ μερικών ετών σε περιοχή της Ηλείας αλλά κι ένας στενός συγγενής του που συμμετείχε στην φρούρηση ποινικού που δολοφονήθηκε προ ενός έτους στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας είναι τα δύο θύματα της εγκληματικής επίθεσης που σημειώθηκε στις 11.15 το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Σοφία Βέμπο στον Κορυδαλλό.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε το πρώι της Παρασκευής στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και αποκάλυψε πως "το βράδυ της Τετάρτης ακούσαμε δύο δυνατούς ήχους με ένα κενό μεταξύ τους. Πίστεψα πως κάπου έγινε έκρηξη. Τρέξαμε στο σημείο να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε μία γυναίκα - τη σύζυγο του ενός θύματος - μαζί με τα παιδιά της στο μπαλκόνι να κλαίει και να φωνάζει και τα ανήλικα παιδιά να φωνάζουν "Μπαμπά, μπαμπά..."

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "είδαμε το τζιπ να φεύγει από το σημείο όμως δεν προλάβαμε να δούμε πρόσωπα".

Και ο κ. Καλλιακμάνης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και αναφέρθηκε στη διπλή αυτή εκτέλεση λέγοντας μεταξύ άλλων πως "είναι περίεργο που άνθρωποι - όπως τα 2 θύματα - που εμπλέκονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο με κυκλώματα και εκβιασμούς δεν είχαν πάνω τους όπλα, ενώ βρέθηκαν ανταλλακτικά όπλων. Φαίνεται πως ενεχομένως κάποιος κατάφερε να τους αποσπάσει τα όπλα".

Σχετικά με το κατά πόσο η αστυνομία μπορεί να φτάσει στα ίχνη εκπροσώπων του οργανωμένου εγκλήματος είπε πως "χρειάζονται στοιχεία για να μπορέσει να επέμβει η αστυνομία, δεν γίνεται διαφορετικά".





Πως έγινε η εκτέλεση

Οι άγνωστοι δράστες επέβαιναν σε μαύρο αυτοκίνητο και πλησίασαν την πολυκατοικία όπου γάζωσαν με δύο καλάσνικοφ το ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν στην πιλοτή, στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος στη θέση του οδηγού, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο συνοδηγός του, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο αιμόφυρτος και να περπατήσει λίγα μέτρα, όμως οι δράστες ακολούθησαν τα ίχνη αίματος και του έδωσαν την χαριστική βολή.

Το αυτοκίνητο του 38χρονου ήταν θωρακισμένο, κάτι το οποίο φαίνεται να γνώριζαν οι εκτελεστές και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαν τόσο βαρύ οπλισμό όπως τα δύο καλάσνικοφ, με τα οποία «γάζωσαν» τα θύματα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν βρήκε στο σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης περίπου 50 κάλυκες.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν από το σημείο της εκτέλεσης με ένα μαύρο τζιπ, στο οποίο έβαλαν φωτιά αφού το εγκατέλειψαν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, προκειμένου να καλύψουν τα όποια αποτυπώματα ή άλλο γενετικό υλικό που θα οδηγούσε στην ταυτοποίησή τους.

Κάτοικος της περιοχής έκανε λόγο και για δύο μηχανές με δύο κουκουλοφόρους, τους οποίους αντιλήφθηκε λίγο πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί.

