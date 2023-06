Πολιτική

Εκλογές: Κυρανάκης, Θεοχαρόπουλος και Δουδωνής για την Υγεία και την απλή αναλογική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μετωπική σύγκρουση” των υποψήφιων βουλευτών στον “αέρα” του ΑΝΤ1 για τις πολιτικές των προηγούμενων χρόνων στην Υγεία., αλλά και το ενδεχόμενο τρίτης κάλπης.

-

Δεκαέξι ημέρες πριν από το τέλος της προεκλογικής περιόδου ενόψει της κάλπης στις 25 Ιουνίου, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το θέμα της Υγείας, με τραγική αφορμή τον χαμό της 19χρονης εγκύου και του εμβρύου της στην Νέα Μάκρη, καθώς και τον θάνατο της γυναίκας που μεταφέρθηκε σε καρότσα αυτοκινήτου, ελλείψει διαθέσιμου ασθενοφόρου στην Κω, το ενδεχόμενο τρίτης κάλπης τον Αύγουστο και η απλή αναλογική.

Ακόμη, στη συζήτηση προστέθηκε και ο σάλος που προκλήθηκε από τη δήλωση του καθηγητή Ιατρικής και υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια, Σπύρου Πνευματικού. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πνευματικός σε συνέντευξή του "ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό… δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση, πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί; Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνανθρώπων"...

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην χρηματοδότηση της Υγείας και την στελέχωση των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ με τους εκπροσώπους των κομμάτων να αντιπαρατίθενται στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο πάνελ το πρωί της Παρασκεύης είναι οι:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Α Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφιος βουλευτής Α Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Δουδωνής, υποψήφιος Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ





Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή