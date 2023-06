Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Μάκρη - 19χρονη έγκυος: “έφθασε ζωντανή στο Κέντρο Υγείας, δεν έσωσαν ούτε το έμβρυο” (βίντεο)

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 συγγενείς της κοπέλας που καταγγέλλουν ότι έχασε την ζωή της λόγω της πολύωρης καθυστέρησης του ασθενοφόρου. Τι λέει ο Πρόεδρος των Εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ για τις ελλείψεις.

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τους συγγενείς της 19χρονης εγκύου που πέθανε στην Νέα Μάκρη, όπως και το έμβρυο που κυοφορούσε και θα γεννούσε σε λίγες ημέρες.

Ο θείος της, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, κατήγγειλε ολιγωρία του ΕΚΑΒ που κόστισε την ζωή της κοπέλας και του κυήματος, καθώς παρά τις πολυάριθμες επικοινωνίες με το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο έφθασε στο σπίτι της 19χρονης μετά από ώρες, ενώ αντί για κάποιο νοσοκομείο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, με την οικογένεια της να υποστηρίζει ότι το ασθενοφόρο είχε «ξεμείνει» από οξυγόνο.

Ακόμη, η οικογένεια αναφέρει πως η 19χρονη έφθασε εν ζωή στο Κέντρο Υγείας, είχε σφυγμό αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, λόγω προβλήματος στην αναπνοή της, όπως είπε ο θείος της, που κατηγορεί τους γιατρούς ότι δεν προσπάθησαν καν να σώσουν έστω το έμβρυο που κυοφορούσε η κοπέλα.

Είπε ακόμη ότι κλήθηκε ταξί για να μεταφέρει την 19χρονη σε δομή υγείας, ωστόσο ο οδηγός αρνήθηκε να την μεταφέρει, όταν είδε σε ποια κατάσταση βρισκόταν το άτυχο κορίτσι.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος τω Εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, αφού είπε ότι γίνονται έρευνες και ΕΔΕ για το περιστατικό και τα πραγματικά δεδομένα, είπε πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στην μεγάλη έλλειψη προσωπικού, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει προσλήψεις διασωστών, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες αποχωρήσεις και λόγω συτναξιοδότησης.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες ασθενοφόρα για να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλη την Αττική των εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών, σημειώνοντας ότι για να λειτουργήσει σε 24ώρη βάση ένα ασθενοφόρο απαιτούνται τουλάχιστον 10 διασώστες προς κάλυψη των βαρδιών, των ΡΕΠΟ κτλ.





Από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ δόθηκε εντολή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με το περιστατικό, τους χρόνους ανταπόκρισης αλλά και την αξιολόγηση των δύο τηλεφωνημάτων που έγιναν από τους συγγενείς της εγκύου.

Το Υπουργείο Υγείας διερευνά τις συνθήκες γύρω από τις μεταφορές ασθενών. Οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας. Παράλληλα, αναμένει τα πορίσματα των ΕΔΕ από την 1η ΥΠΕ και το ΕΚΑΒ.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος παρήγγειλε την διενέργεια έρευνας για τη διαχείριση του περιστατικού και τη μη έγκαιρη διακομιδή της εγκύου στο νοσοκομείο.

