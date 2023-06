Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Μάκρη: Πέθανε 19χρονη έγκυος - Περίμενε ασθενοφόρο επί ώρες

Δεν κατάφερε να επιβιώσει το έμβρυο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την πολύωρη καθυστέρηση μετάβασης του ασθενοφόρου με τους διασώστες δίπλα στην εγκυομονούσα.

θανάτου μιας 19χρονης εγκύου στη Νέα Μάκρη, η οποία Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση τουη οποία περίμενε για ώρες το ασθενοφόρο. Μάλιστα δεν μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο, αλλά στο κέντρο υγείας.

Δυστυχώς, νεκρό είναι και το παιδί που κυοφορούσε η νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη, πυο διένυε τον 9ο μήνα της κύησης, παραπονέθηκε χθες το πρωί, στον σύζυγό της και στου συγγενείς, ότι πονάει έντονα στην κοιλιά της. Δεν είχαν αυτοκίνητο, οπότε από το πρωί στις 08:30 καλούσαν το ΕΚΑΒ για να έρθει ασθενοφόρο να την πάρει. Τελικά το ασθενοφόρο άργησε πάρα πολύ και έφτασε στις 13:00 το μεσημέρι. Οι συγγενείς αναφέρουν ότι όταν μπήκε η 19χρονη στο ασθενοφόρο ήταν ακόμη ζωντανή και πιστεύουν ότι ήταν ζωντανή και όταν έφτασε στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης. Επίσης διερωτώνται γιατί εφόσον η κατάστασή της ήταν σοβαρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και όχι σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Από το κέντρο υγείας Νέας Μάκρης υποστηρίζουν ότι η κοπέλα όταν έφτασε ήταν ήδη νεκρή. Το ασθενοφόρο όντως την παρέλαβε στις 13:38 με τους διασώστες να τη διασωληνώνουν στον δρόμο προς το κέντρο υγείας χωρίς όμως να καταφέρουν να την κρατήσουν στην ζωή. Η 19χρονη όταν έφτασε είχε μυδρίαση, δηλαδή έντονη διαστολή της κόρης του ματιού κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Πλέον αναμένονται να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Όλα αυτά, ενώ συνεχίζεται ο σάλος για τον θάνατο της γυναίκας στην Κω, που μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου στο νοσοκοομείο, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο: Αναφερόμενος στην κατάσταση που υπάρχει σε πολλά νησιά, ο Πρόεδρος των Εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είπε ότι στην Κω, υπάρχει τρία ασθενοφόρα. Ωστόσο, όπως προσέθεσε, δεν υπάρχει οδηγός, υπάρχουν μόνο δύο διασώστες που επιλαμβάνονται επί τόπου παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία μεταφέρουν τα περιστατικά στο νοσοκομείο με ασφάλεια. «Χρειάζονται 10 διασώστες για να λειτουργήσει πλήρως ένα ασθενοφόρο σε 24ώρη βάση, άρα 20 διασώστες για να λειτουργήσουν δύο ασθενοφόρα», σημείωσε ο κ. Μαθιόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Εξαφάνιση: Δικαστική έρευνα για 14χρονη - Που βρέθηκε ο 59χρονος Έβρος - ΜΚΟ: 330 μετανάστες έκαναν “απόβαση” σε νησίδα του ποταμού Τουρκία: ανήλικος φυλακίστηκε γιατί “έκανε Χίτλερ” τον Ερντογάν (εικόνες)