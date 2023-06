Υγεία - Περιβάλλον

Κως: Πέθανε σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο

Τραγωδία στην Κω. 63χρονη πέθανε σε καρότσα αγροτικού πηγαίνοντας στο νοσοκομείο. Η ανάρτηση-γροθιά στο στομάχι γιατρού για το τραγικό συμβάν.

Σοκαρισμένη είναι η Κως για τον θάνατο μίας 63χρονης γυναίκας που πέθανε σε καρότσα φορτηγού που τη μετέφερε στο νοσοκομείο γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα λιποθύμησε ξαφνικά και όταν οι συγγενείς της πήραν τηλέφωνο για να πάει ασθενοφόρο, ενημερώθηκαν ότι αυτό βρίσκεται σε άλλο περιστατικό και ότι θα αργούσε.

Έτσι οι δικοί της πήραν την απόφαση και να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού και μάλιστα με τη συνοδεία περιπολικού.

Ωστόσο, δυστυχώς, όταν η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από γιατρό του νησιού, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε το τραγικό συμβάν, καθώς ο ίδιος προσπάθησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, αλλά μάταια.

Πηγή: vimatisko.gr

