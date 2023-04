Υγεία - Περιβάλλον

Αχαΐα: Πέθανε στο ασθενοφόρο πηγαίνοντας στο νοσοκομείο

Την τελευταία της πνοή άφησε μία νέα γυναίκα μέσα στο ασθενοφόρο.

Μία γυναίκα 41 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.

Η 41χρονη από τα Καλάβρυτα ξεκίνησε για εκδρομή στη Ναύπακτο, το Μεγάλο Σάββατο.

Φτάνοντας στο Μεγάλο Σπήλαιο ένιωσε έντονη αδιαθεσία και οι συγγενείς της την μετέφεραν στο νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως η κατάσταση της ήταν σοβαρή και θα έπρεπε να διακομιστεί σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Με ασθενοφόρο ξεκίνησε η μεταφορά της προς το νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ είχε ενημερωθεί ομάδα γιατρών στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας.

Κατά τη διακομιδή της η γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο του Αιγίου που ήταν και το κοντινότερο, διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Πηγή: tempo24.news

