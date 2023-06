Κοινωνία

Απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αθήνα: Τρεις συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κρύβονται πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας με σπαθιά σε βάρος Αφγανού στο κέντρο της Αθήνας.

-

Τρεις Αφγανοί συνελήφθησαν χθες, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ομοεθνούς τους, στο κέντρο της Αθήνας, που σημειώθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και για ακόμα δύο άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, κρατώντας μαχαίρια και σπαθιά, επιτέθηκαν στον Αφγανό, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι, τη μέση, τους μηρούς και τη λεκάνη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και από το σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Τρία μαχαίρια, μεταλλική λαβή μαχαιριού, μεταλλική λίμα, 7 κινητά τηλέφωνα, 920 ευρώ, καθώς και αποφυλακιστήριο.

Παράλληλα, συνελήφθη για απείθεια, ακόμα ένας αλλοδαπός, ο οποίος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι όπου βρισκόταν μαζί με δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 34χρονος από “τρελή” πορεία αυτοκινήτου

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά στο “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)