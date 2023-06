Πολιτισμός

Γιάννης Φλωρινιώτης: Η κόρη του μιλά στο “Πρωινό” λίγες ώρες πριν την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε η κόρη του, Αννούλα Φλωρινιώτη στην εκπομπή "Το Πρωινό" λίγο πριν την κηδεία του πολυαγαπημένου της πατέρα.

-

Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου απέναντι από το λιμάνι του Πειραιά, στις 14:30, ενώ η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο του Σχιστού.

Συναισθηματικά φορτισμένη, όπως είναι φυσικό, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Άννα Φλωρινιώτη, για τον χαμό του πατέρα της, Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, λίγες μόνο ώρες πριν την κηδεία του.

Όπως ανέφερε - μεταξύ άλλων - η Άννα Φλωρινιώτη "από μικρή φοβόμουν αυτή τη στιγμή, όμως έκανα ό,τι μπορούσα για να φύγει ο πατέρας μου, όπως ακριβώς του αξίζει. Πιστεύω πως αν με βλέπει θα χαίρεται..."

"Κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω από αναμνήσεις από το μπαμπά μου. Μία μέρα πριν φύγει ήμασταν μαζί στο νοσοκομείο γελούσαμε, κάναμε πλάκα..." είπε συγκινημένη ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως "δεν θα βγάλω κάποιο λόγο στην κηδεία, όλοι θεωρούν ότι είμαι η πιο δυνατή όμως δεν αντέχω".





Ποιος ήταν ο Γιάννης Φλωρινιώτης

Ο Γιάννης Φλωρινιώτης (κατά κόσμον Γιάννης Αποστολίδης) γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1947 στη Φλώρινα. Ξεκίνησε να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών. Αργότερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τραγούδησε δίπλα σε μεγάλους ρεμπέτες, όπως Μάρκος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Λαύκας, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Θεόδωρος Πολυκανδριώτης και με τη Ρίτα Σακελλαρίου.

Το 1970-71, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Δουλεύει σε διάφορα κέντρα, τραγουδώντας χορεύοντας και ντυμένος εκκεντρικά. Όπου εμφανίζεται έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά δέχεται και σκληρή κριτική. Στη δισκογραφία, κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το άλμπουμ "Τώρα Θέλω Τώρα", που αμέσως γίνεται χρυσό.

Η πιο μεγάλη και γνωστή επιτυχία του είναι το τραγούδι "Πειράζει που είμαι φίρμα". Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Γιάννη Φλωρινιώτη ήταν το εκκεντρικό ντύσιμο, με πολύχρωμα και φανταχτερα ρούχα, και η σκηνική παρουσία.

Ο Γιάννης Φλωρινιώτης είχε αποκτήσει τρία παιδιά με τη Μάχη Φλωρινιώτη και οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για 30 χρόνια. Ο γιος του Νίκος και η κόρη του Άννα ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους και ασχολήθηκαν με το τραγούδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λάρισα: Νεκρή νεαρή συνεπιβάτης μηχανής (εικόνες)

Εκλογές: Κυρανάκης, Θεοχαρόπουλος και Δουδωνής για την Υγεία και την απλή αναλογική (βίντεο)

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)