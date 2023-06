Κόσμος

Φωτιές στον Καναδά: Εικόνες αποκάλυψης στη Νέα Υόρκη

Επέστρεψαν οι μάσκες στη Νέα Υόρκη: Επιμένει η τοξική αιθαλομίχλη από τις φωτιές στον Καναδά.

-

Οι πυρκαγιές στον Καναδά εξακολουθούν να στέλνουν καπνό ως τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ένα πρωτοφανές επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζει περισσότερους από 100 εκατ. Αμερικανούς και αποτελεί «βίαιη υπενθύμιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω κακής ορατότητας, ακύρωση εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους, τηλεκπαίδευση: η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει απτές επιπτώσεις στη ζωή των Αμερικανών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), περισσότεροι από 111 εκατ. άνθρωποι ζουν σε περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα, κυρίως στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Η περιοχή αυτή δεν είναι συνηθισμένη σε αυτού του είδους τον καπνό, σε αντίθεση με τις δυτικές πολιτείες.

Φέτος ξέσπασαν στο Κεμπέκ τεράστιες πυρκαγιές πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και ο καπνός που προέρχεται από αυτές μεταφέρθηκε προς τον νότο λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών.

Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, η κατάσταση χθες ήταν χειρότερη σε σχέση με την Τετάρτη, με την προειδοποίηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση να φτάνει στο «μοβ», προτού υποβαθμιστεί στο «κόκκινο» στο τέλος του απογεύματος.

Εκδήλωση για τον μήνα Pride που θα πραγματοποιούνταν χθες το βράδυ σε εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου ακυρώθηκε, όπως και επαγγελματικός αγώνας μπέιζμπολ.

«Ανησυχητικό»

Ανησυχία υπάρχει κυρίως την υγεία των πιο ευάλωτων ατόμων, όπως οι ηλικιωμένοι, ή όσοι πάσχουν από καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Στη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν οι ασθενείς με κρίσεις άσθματος που απευθύνθηκαν στα επείγοντα των νοσοκομείων, δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών υγείας της πόλης.

Εντυπωσιακές εικόνες της Νέας Υόρκης μέσα σε ένα πορτοκαλί σύννεφο κυκλοφόρησαν χθες, αν και ο ουρανός είναι πιο καθαρός σήμερα.

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», δήλωσε η 65χρονη Λίντα Τζουλιάνο παίρνοντας μία από τις μάσκες που διανέμονται στους κατοίκους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

«Μου θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου όταν βλέπω τον ουρανό γεμάτο καπνό», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανησυχητική».

Τα ζωολογικά πάρκα στην Ουάσινγκτον, το Μπρονξ και το Σέντραλ Παρκ είχαν κλείσει και οι μαθητές των δημόσιων σχολείων της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν σήμερα στο σπίτι και θα παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω του διαδικτύου.

Στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης αλλά και της Φιλαδέλφια υπήρξαν καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω της περιορισμένης ορατότητας, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA.

«Θεωρίες συνωμοσίας»

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τις πιθανότητες πυρκαγιών αλλά και την έντασή τους. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η αύξηση των επεισοδίων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για το ξέσπασμα πυρκαγιών.

Αν και καμία έρευνα δεν έχει συνδέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στο Κεμπέκ με την κλιματική αλλαγή, «οι συνθήκες που παρατηρούμε στον Καναδά συνάδουν με τις προειδοποιήσεις των ειδικών», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Στεφάν Ντιζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στον καπνό από τις πυρκαγιές και τα επανειλημμένα φαινόμενα πλημμυρών στις ΗΠΑ ο Άντριου Μπέιτς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επέκρινε τους Ρεπουμπλικανούς οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας που έχουν διαψευστεί, οι οποίες αρνούνται την ύπαρξη και τη φύση της κλιματικής αλλαγής».

«Ακραίες» πυρκαγιές

Με σχεδόν 8.000.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, το Κεμπέκ είναι αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές γεγονός. Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφεί διπλάσιες πυρκαγιές σε σχέση με τον μέσο όρο την ίδιας περιόδου τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Χθες στην επαρχία ήταν ενεργές περισσότερες από 150 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 90 εκτός ελέγχου. Νέες ενισχύσεις – από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Πορτογαλία…-- αναμένονται τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον Στεφάν Καρόν της υπηρεσίας Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές: «Είμαστε μόνο στην αρχή της εποχής των πυρκαγιών».

Παράλληλα μεγάλος παραμένει ο κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές, εκτίμησαν οι καναδικές αρχές.

