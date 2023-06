Κόσμος

Γαλλία - Επίθεση σε παιδική χαρά: Μωρό 22 μηνών ανάμεσα στα θύματα

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν τα μικρά παιδιά που τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει στην πόλη για να συμπαρασταθεί στα θύματα

Δύο από τα τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν από την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στην Ανεσί, στην ανατολική Γαλλία, εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Ολιβιέ Βεράν, λίγο πριν από την επίσκεψη που προγραμματίζεται να κάνει σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην πόλη για να βρεθεί στο πλευρό των θυμάτων.

«Από ό,τι γνωρίζω, δύο παιδιά εξακολουθεί να θεωρείται ότι βρίσκονται σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση«, είπε ο Βεράν στον δημόσιο γαλλικό ραδιοσταθμό franceinfo. Η εισαγγελία είχε ανακοινώσει χθες το απόγευμα ότι η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων παιδιών κρινόταν "εξαιρετικά ευαίσθητη", προσθέτοντας ότι εξακολουθούσαν να βρίσκονται "σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση".

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας 22 ως 36 μηνών, μεταξύ των οποίων ένα από τη Βρετανία και ένα από την Ολλανδία. Αυτά διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία στη Γενεύη και στην Γκρενόμπλ αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου. Ένας ενήλικας διακομίσθηκε επίσης στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από τον δράστη της επίθεσης και στη συνέχεια από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της σύλληψης του υπόπτου, και άλλος ένας ενήλικας τραυματίστηκε πιο ελαφρά.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί σήμερα μαζί με την σύζυγό του στην Ανεσί για να βρεθεί στο πλευρό των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Μετά την χθεσινή επίθεση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η σύζυγός του θα βρεθούν σήμερα στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους όπως και όλων των ανθρώπων στην Ανεσί που συνέβαλαν να τους δοθεί βοήθεια και υποστήριξη», αναφέρει η γαλλική προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν και ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είχαν ήδη χθες, Πέμπτη, μεταβεί στην Ανεσί, ενώ όλη η χώρα βρίσκεται σε σοκ μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε παιδική χαρά που βρίσκεται σε πολυσύχναστο πάρκο στις όχθες της λίμνης της πόλης.

Κίνητρα της επίθεσης

Τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος πέρασε τη νύχτα υπό αστυνομική κράτηση και μπορεί να παραμείνει υπό κράτηση έως και 48 ώρες, εξακολουθούν να είναι ασαφή μέχρι στιγμής, ενώ "δεν υπάρχει προφανές τρομοκρατικό κίνητρο", σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο 31χρονος που κρατείται, ένας Σύρος πρόσφυγας, δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών, δεν είχε μόνιμη κατοικία και βρισκόταν στην Ανεσί από το φθινόπωρο του 2022.

Σήμερα το πρωί θα υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση σε μια προσπάθεια να διευκρινιστούν τα κίνητρα της επίθεσής του, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στο TF1 χθες το βράδυ.

«Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιτρέψει να διευκρινιστούν τα κίνητρά του», δήλωσε παράλληλα η εισαγγελέας του Ανεσί Λιν Μπονέ-Ματίς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, κατά την οποία πρόσθεσε ότι "δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο μια πράξη αφροσύνης".

Ο Αμπνταλμασίχ Χ., συριακής υπηκοότητας, έλαβε άσυλο στη Σουηδία το 2013, όπου έζησε για 10 χρόνια. "Δεν κατάφερε να πάρει την σουηδική υπηκοότητα και ως εκ τούτου αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα. Εμείς χωρίσαμε επειδή εγώ δεν ήθελα να φύγω από τη Σουηδία", δήλωσε χθες η πρώην σύζυγός του στο AFP. Ο ύποπτος, ο οποίος είναι πατέρας ενός παιδιού 3 ετών, είχε νόμιμα έγγραφα όταν έφτασε στη Γαλλία, πριν από μερικούς μήνες. Σε νέο αίτημα για τη χορήγηση ασύλου που κατέθεσε στη Γαλλία τον Νοέμβριο του 2022 δήλωνε "χριστιανός της Συρίας", σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Όταν συνελήφθη φορούσε σταυρό.

Σύμφωνα με τον Νταρμανέν, οι γαλλικές αρχές τον ενημέρωσαν την περασμένη Κυριακή, 4 Ιουνίου, ότι δεν μπορούσε να του δοθεί άσυλο στη Γαλλία διότι είχε ήδη λάβει άσυλο στη Σουηδία. Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανόν σχέση ανάμεσα στην άρνηση αυτή και στην πράξη του υπόπτου, ο Νταρμανέν είπε ότι πρόκειται για "ανησυχητική σύμπτωση".

Ο ύποπτος υπέφερε από «σοβαρή κατάθλιψη», είπε παράλληλα στο AFP η μητέρα του, η οποία ζει στις ΗΠΑ εδώ και 10 χρόνια. Σύμφωνα με αυτήν, η άρνηση των σουηδικών αρχών να του χορηγήσουν την υπηκοότητα "τον έκανε μάλλον τρελό". Η επίθεση αυτή προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από τον γαλλικό πολιτικό κόσμο, με βουλευτές της δεξιάς και της άκρας δεξιάς να προβάλλουν την καταγωγή και το καθεστώς του δράστη. Ο πρόεδρος Μακρόν από την πλευρά του καταδίκασε μια «επίθεση απόλυτης δειλίας» και σημείωσε ότι «το έθνος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ».

