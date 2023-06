Υγεία - Περιβάλλον

Ρούλα Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Συγκλονίζει η περιγραφή της στη δίκη

Η παιδίατρος περιέγραψε και την κρίση που έπαθε η μικρή Τζωρτζίνα και πώς αντέδρασε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Παρέλαβα ένα παιδί καρδιοαναπνευστικά σταθερό. Ήταν ένα παιδί με σοβαρότατο νευρολογικό πρόβλημα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας η Τζωρτζίνα δεν προβλημάτισε», κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου η παιδίατρος-εντατικολόγος στο Ωνάσειο Σταυρούλα Μπούντα.

Η γιατρός κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την ημέρα εισαγωγής της Τζωρτζίνας στο Ωνάσειο, ημέρα που η ίδια εφημέρευε, καθώς και για την επομένη οπότε το παιδί έκανε ένα επεισόδιο σπασμών: «Την επόμενη λίγο πριν τις οκτώ έκανε ένα επεισόδιο σπασμών, με προσήλωση βλέμματος, καταγράψαμε κορεσμό 90 και χορηγήθηκε οξυγόνο. Βασικό σε αυτό είναι να λυθεί το επεισόδιο πριν περάσουν 30 λεπτά. Χρειαζόταν υποστήριξη με ambu (για τεχνητή αναπνοή). Λίγο πριν την παρέλευση του 20λεπτου ανταποκρίθηκε. Την στιγμή που εκδήλωσε τους σπασμούς είχε πυρετό πάνω από 39. Ο πυρετός πυροδότησε τους σπασμούς. Στη συνέχεια, το παιδί παρέμεινε διασωλημένο και σταθερό», είπε η μάρτυρας.

Η γιατρός αναφέρθηκε στην ενημέρωση που έκανε στην μητέρα τηλεφωνικά και εν συνεχεία τις επόμενες ημέρες δια ζώσης: «Την μητέρα την είχα δει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Τζωρτζίνας. Ερχόταν συχνά, την ενημέρωνα. Είχαν επιτραπεί και κάποιες επισκέψεις τις απογευματινές ώρες. Τον πατέρα τον είχα δει αλλά δεν είχα κάποια συζήτηση».

Πρόεδρος: Τα αίτια των σπασμών ποια είναι;

Μάρτυρας: Είναι πολλαπλά. Άπτεται της ειδικότητας των παιδονευρολόγων.

Πρόεδρος: Τα συμπτώματα ποια είναι;

Μάρτυρας: Υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν και σπασμοί στα πλαίσια συνδρόμων.

Πρόεδρος: Τι βλέπετε για να πείτε ότι είναι σπασμοί;

Μάρτυρας: Είναι κινήσεις άκρων. Μπορεί να συμμετέχει όλο το σώμα. Πρόκειται για ακούσιες κινήσεις στο σώμα που είναι παθολογικές.

Πρόεδρος: Έχετε καταθέσει για μία συζήτηση που κάνατε με την μητέρα;

Μάρτυρας: Είδα την μητέρα την επομένη των σπασμών. Προσπάθησα να καταλάβω, να δω τι είχε συμβεί στο σπίτι (όταν είχε εισαχθεί στο Καραμανδάνειο). Μου είπε πως στο σπίτι η Τζωρτζίνα ήταν ξαπλωμένη, έτρεμε και είπε «μαμά τρέμω τρέμω». Αυτό δεν είναι σπασμοί, διότι είχε επικοινωνία. Μου απάντησε ότι μετά την έχασε. Κάπου εκεί σταμάτησε η συζήτησή μας.

Πρόεδρος: Τι εννοείται; Αυτό δεν αξιολογείται ιατρικά;

Μάρτυρας: Δεν αξιολογείται ως επεισόδιο σπασμών.

Σε ερώτηση για την εν γένει συμπεριφορά της μητέρας, η μάρτυρας είπε πως «ήταν πολύ ψύχραιμη δεδομένων των συνθηκών».

Υπεράσπιση: Είπατε πριν για την συμπεριφορά της μητέρας ότι σας φάνηκε ψύχραιμη. Στην κατάθεσή σας στη ΓΑΔΑ λέτε πως όταν ενημερώσατε την μητέρα τηλεφωνικά για το επεισόδιο σπασμών η μητέρα ήταν ανήσυχη και αναστατωμένη. Αυτό σας φαίνεται ψύχραιμη;

Μάρτυρας: Η μητέρα στις συνομιλίες μας ήταν πάντα ψύχραιμη. Στη τηλεφωνική μας συνομιλία ακούστηκε ανήσυχη…

Η δίκη συνεχίζεται στις 19 Ιουνίου.

