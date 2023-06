Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Αιδηψώ: Δεν διαπραγματεύομαι την καθολική πρόσβαση κάθε πολίτη στο ΕΣΥ

Την ανακοίνωση για την απόσυρση του υποψηφίου βουλευτή Σπύρου Πνευματικού από τον εκλογικό αγώνα της ΝΔ έκανε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από την Αιδηψό

-



Εκτός εκλογικού αγώνα έθεσε πριν από λίγο επισήμως ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ στην Εύβοια, Σπύρο Πνευματικό, στη σκιά του σάλου που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διαλογής βαρέως καρκινοπαθών. Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στην Αιδηψό.

«Ένα πράγμα δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΥ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, «επικοινώνησα με τον Σπύρο Πνευματικό και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλεγεί να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο, στην επόμενη επιλαχούσα.

Ήταν, πιστεύω, μια σωστή απόφαση. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται, φίλες και φίλοι, να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα δύσκολο θέμα, όπως ο καρκίνος, θέλω να σας πω ότι σήμερα -να το ακούσετε αυτό- σήμερα στη χώρα μας προσφέρουμε πολλές περισσότερες επιλογές για ακριβές θεραπείες καρκίνου από ό,τι χώρες οι οποίες έχουν πιο ισχυρή οικονομία από την πατρίδα μας.

Δεν δεχόμαστε, λοιπόν, μαθήματα από κανέναν και ούτε δεχόμαστε αυτή τη στιγμή αυτή η παράταξη να ταυτίζεται με πρακτικές οι οποίες συνδέουν τη συνταγογράφηση μιας θεραπείας με το κόστος της. Μακριά από μας, λοιπόν, όλες αυτές οι λογικές. Εμείς θα αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα πατήσουμε πάνω στα πολλά καλά τα οποία έχουν ήδη γίνει. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα».

Στον χαιρετισμό του στους πολίτες της Αιδηψού που τον υποδέχθηκαν, ο κ.Μητσοτάκης είπε:

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πολύ που επισκέπτομαι σήμερα την Αιδηψό σε μία ηλιόλουστη και αισιόδοξη μέρα. Γιατί είμαστε όλες και όλοι πολύ αισιόδοξοι. Την 21η Μαΐου κάναμε το πρώτο βήμα και την 25η Ιουνίου θα κάνουμε το μεγάλο άλμα για την αυτοδύναμη Ελλάδα, με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω στη Βόρεια Εύβοια και τη βρίσκω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν μαζί βιώσαμε τις τραυματικές πυρκαγιές εκείνου του καλοκαιριού. Θυμάμαι τότε πολύ καλά στα μάτια και τα δικά σας, κυρίως των κατοίκων των περιοχών που είχαν πληγεί περισσότερο, την απόγνωση, την απελπισία, την οργή, τον θυμό. Αισθήματα τα οποία ήταν όλα απολύτως κατανοητά.

Τότε είχα αναλάβει μια δέσμευση, ότι θα σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και θα ξανακάνουμε τη Βόρεια Εύβοια καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Εκταμιεύσαμε και εκταμιεύουμε παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε συνολικά τη Βόρεια Εύβοια. Θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που δεκάδες φορές ήρθε στην περιοχή σας. Τώρα, βέβαια, πολιτεύεται απέναντι, στη Μαγνησία και τα πήγε πολύ καλά στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση. Αλλά, πράγματι, νομίζω ότι όλοι όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές, είτε μιλάμε για μεμονωμένους πολίτες, είτε μιλάμε για την Αυτοδιοίκηση, για την Περιφέρεια, γνωρίζουν ότι το κράτος ήταν δίπλα τους και δίπλα σας σε αυτή την πολύ δύσκολη πρόκληση της ανάταξης της Βόρειας Εύβοιας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Το σχέδιο το οποίο εκπονήσαμε, υπό την ηγεσία του Σταύρου Μπένου, πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα να οραματιστούμε συνολικά τη Βόρεια Εύβοια ως μία περιοχή με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, με βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό, με βιώσιμο πρωτογενή τομέα. Μία περιοχή η οποία θα μπορέσει πραγματικά να πατήσει καλά στα πόδια της, να ορθοποδήσει και να γίνει πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός στον δρόμο της ανάπτυξης.

Απολύτως κρίσιμο έργο για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό μας το όραμα είναι η οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με την Κεντρική Εύβοια. Μία κεντρική δέσμευση της κυβέρνησής μας η οποία επιτέλους υλοποιείται.

Όμως, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας πολύ λίγες σκέψεις για την σημασία των εκλογών που θα λάβουν χώρα σε 16 μέρες από σήμερα. Σε κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες, θα ξαναψηφίσουμε και θα ξαναψηφίσουμε για τον απλούστατο λόγο ότι κάποιοι επέλεξαν, όπως είχαμε προειδοποιήσει πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, να ναρκοθετήσουν την πορεία της χώρας επιλέγοντας το σύστημα της απλής αναλογικής. «Mea culpa», είπε ο κ. Τσίπρας χθες για την απλή αναλογική. Εάν σήμερα ίσχυε ο εκλογικός νόμος με τον οποίο θα γίνουν εκλογές την 25η Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ήδη αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Μας ταλαιπωρούν άδικα», είπε η κυρία. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε αντοχές και είναι μια ευκαιρία αυτή η κάλπη να αυξήσουμε και άλλο τα ποσοστά μας, και τα εθνικά μας ποσοστά και τα ποσοστά μας συνολικά στην Εύβοια. Να προτάξουμε ακόμα μια φορά με πειστικό τρόπο γιατί η χώρα πρέπει την επόμενη μέρα να έχει μια ισχυρή, σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λόγος είναι απλός, φίλες και φίλοι: έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την επόμενη τετραετία το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν και ισχυρές πλειοψηφίες. Γι’ αυτό ζητώ ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό. Όχι με αίσθημα αυταρέσκειας, αλλά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Σέβομαι και τιμώ την εντολή την οποία μας έδωσαν, η οποία ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Αυξήσαμε τα ποσοστά μας και τον απόλυτο αριθμό ψήφων μετά από τέσσερα χρόνια στη διακυβέρνηση, γιατί οι πολίτες επιβράβευσαν την εργατικότητα, τη συνέπειά μας και τελικά τα αποτελέσματα τα οποία η πολιτική μας παρήγαγε.

Αυτό το οποίο σας ζητώ και εδώ από την Αιδηψό, είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο της ανάπτυξης και της προκοπής. Δείτε λίγο τι γίνεται γύρω μας, εδώ, στην περιοχή. Το ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις, είτε μιλάμε για το παλιό ξενοδοχείο το «Club Med» στο Γρεγολίμανο, είτε μιλάμε για σημαντικές επενδύσεις που θα ξαναγίνουν εδώ στην Αιδηψό για να ξαναγίνει η Αιδηψός αυτό που ήταν τη δεκαετία του ’20, του ’30. Ουσιαστικά πριν τη Μύκονο υπήρχε η Αιδηψός, έτσι δεν είναι;

Για να ξαναγίνει, λοιπόν, η Αιδηψός κέντρο ποιοτικού τουρισμού δώδεκα μήνες το χρόνο, διότι ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα προσφέρουν οι λουτροπόλεις με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αιδηψού, τι χρειάζεται; Χρειάζονται ιδιωτικές επενδύσεις. Πιστεύετε πραγματικά ότι όλοι αυτοί οι επενδυτές, οι οποίοι σήμερα έρχονται εδώ και ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Αιδηψό, θα επένδυαν με μια άλλη κυβέρνηση; Θα επένδυαν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί δεν είχαν εμφανιστεί τότε και έρχονται τώρα; Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις, τροφοδοτεί την ανάπτυξη και τελικά, ναι, έτσι δημιουργούνται και οι καλές θέσεις εργασίας.



Διότι όλοι ασχολούνται με τους εργαζόμενους και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι ενδιαφερόμαστε να αυξήσουμε τις αποδοχές των εργαζομένων, αλλά κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Κι αν δεν υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι να επενδύουν κατ΄ εξοχήν σε ποιοτικά προϊόντα, σε ποιοτικές υπηρεσίες, δεν πρόκειται να ανέβουν οι μισθοί στη χώρα μας. Αυτό γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται μόνο εδώ στην Αιδηψό, δεν γίνεται μόνο στη Βόρεια Εύβοια, γίνεται παντού στη χώρα. Υπάρχει ένα κύμα επενδύσεων το οποίο τροφοδοτεί την ανάπτυξη, το οποίο τελικά προσφέρει καλύτερους μισθούς σε όλους και το οποίο δημιουργεί, εν τέλει, και το οικονομικό πλεόνασμα, με το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνική μας πολιτική.

Διότι αυτό πετύχαμε εμείς ως κυβέρνηση τέσσερα χρόνια τώρα: μειώσαμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Αυτό δεν αμφισβητείται ό,τι και να λέει η αντιπολίτευση. Εσείς θυμάστε πολύ καλά τη φορολογική επιδρομή επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Και γνωρίζετε πολύ καλά ποια κυβέρνηση ήρθε και έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της για μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, επειδή εμείς τιμούμε το συμβόλαιο αλήθειας το οποίο υπογράψαμε και επανεπιβεβαιώνουμε με τον ελληνικό λαό.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο της προκοπής, με ανάπτυξη που παράγει πλεονάσματα ευημερίας τα οποία επιστρέφουμε στην κοινωνία, τότε η μόνη επιλογή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γίνεται σήμερα και ένας μεγάλο λόγος για το κοινωνικό κράτος, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από την πρώτη στιγμή που καταρτίσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, είπα και δεσμεύτηκα ότι η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενός δημόσιου, δηλαδή, και δωρεάν συστήματος υγείας με καθολική πρόσβαση για όλους τους πολίτες, αποτελεί κεντρική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Αδιαπραγμάτευτη δέσμευση.

Και ξέρουμε πώς θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γνωρίζουμε επίσης τους πόρους που χρειάζονται. Έχουμε εξασφαλίσει πολλούς από αυτούς από το Ταμείο Ανάκαμψης και η επόμενη τετραετία, θα είναι η τετραετία της μεγάλη αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Με παραπάνω προσλήψεις. Ναι, το ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω προσλήψεις. Θα γίνουν 10.000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην υγεία, μόνιμο προσωπικό. Θα αναμορφώσουμε κέντρα υγείας, θα κάνουμε παρεμβάσεις στα νοσοκομεία. Ναι, θα ξαναδούμε από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΚΑΒ, υπάρχουν δυσλειτουργίες. Δεν γεννήθηκαν τώρα οι δυσλειτουργίες, μην έχουμε αυταπάτες. Υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν δημιουργήθηκαν τώρα τα προβλήματα. Όμως έχουμε μια υποχρέωση να μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις που χρειάζεται το ΕΚΑΒ να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, με μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Έχουμε το σχέδιο και θα το εφαρμόσουμε άμεσα την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που θα μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός. Και επειδή, ξέρετε, πολλή συζήτηση έγινε -και λυπάμαι πραγματικά γι’ αυτό- για μια δήλωση την οποία έκανε ο Σπύρος Πνευματικός χθες. Επικοινώνησα με τον Σπύρο Πνευματικό και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλεγεί να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο, στην επόμενη επιλαχούσα.

Ήταν, πιστεύω, μια σωστή απόφαση. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται, φίλες και φίλοι, να διαπραγματευτώ: την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως σε ποιο στάδιο βρίσκεται, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ειδικά όταν μιλάμε για ένα δύσκολο θέμα, όπως ο καρκίνος, θέλω να σας πω ότι σήμερα -να το ακούσετε αυτό- σήμερα στη χώρα μας προσφέρουμε πολλές περισσότερες επιλογές για ακριβές θεραπείες καρκίνου από ό,τι χώρες οι οποίες έχουν πιο ισχυρή οικονομία από την πατρίδα μας. Δεν δεχόμαστε, λοιπόν, μαθήματα από κανέναν και ούτε δεχόμαστε αυτή τη στιγμή αυτή η παράταξη να ταυτίζεται με πρακτικές οι οποίες συνδέουν τη συνταγογράφηση μιας θεραπείας με το κόστος της.

Μακριά από μας, λοιπόν, όλες αυτές οι λογικές. Εμείς θα αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα πατήσουμε πάνω στα πολλά καλά τα οποία έχουν ήδη γίνει. Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Χθες βρέθηκα στον «Άγιο Σάββα» -ένα υποδειγματικό αντικαρκινικό δημόσιο νοσοκομείο- για να παρουσιάσω ένα καινούριο πρόγραμμα. Λέγεται «ΟΙΚΟΘΕΝ», όπου θα μπορούν οι καρκινοπαθείς αντί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, να έρχεται μία ομάδα γιατρών και νοσηλευτών στο σπίτι τους και να κάνουν τη χημειοθεραπεία στο σπίτι.

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όχι μόνο από πλευράς κόστους, αποφυγής ταλαιπωρίας, ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Θα μπορούμε στην πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, 80 τέτοιες θεραπείες να κάνουμε την ημέρα. Αυτό είναι το επόμενο μέλλον της υγείας. Σε όποιον, λοιπόν, αμφισβητεί τη βούληση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους λέω, εδώ, από την Αιδηψό: σταματήστε επιτέλους τα fake news. Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουμε και θα εξακολουθούμε να έχουμε.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να συνεργάζεται υπό προϋποθέσεις με τον ιδιωτικό τομέα, για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας, δωρεάν όμως. Δωρεάν, όμως, πάντα για τους πολίτες οι οποίοι ούτως ή άλλως πληρώνουν μέσα από τις ιατρικές τους εισφορές, μέσα από τις εισφορές υγείας, για να μπορούν όταν χρειαστούν να έχουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίπλα τους, να μπορεί να τους στέκεται αρωγός σε κάθε δυσκολία την οποία θα αντιμετωπίσουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και την Ιστιαία και ανέφερε πως "Κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας ότι θα στηρίξουμε την Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχής σας πριν από δύο χρόνια,

Η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Καλή σας μέρα και ευχαριστώ γι' αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή. Δήμαρχέ μου, κ. Περιφερειάρχα, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα, για μια ακόμα φορά, να έρθω στην Ιστιαία, στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης προεκλογικής εκστρατείας, για μία ακόμα μεγαλύτερη νίκη το βράδυ της 25ης Ιουνίου.Γιατί στην κάλπη της 21ης Μαΐου ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι πολλά τα κόμματα εξουσίας, τα οποία αυξάνουν το ποσοστό τους και τον απόλυτο αριθμό ψήφων τους. Εμείς το πετύχαμε και σας ευχαριστώ από καρδιάς και για τα ποσοστά που πετύχαμε στην Εύβοια, και για τα ποσοστά, Δήμαρχε, που πετύχαμε στη Βόρεια Εύβοια, στο Δήμο σας.

Διότι δεν έχει περάσει και τόσος πολύς χρόνος από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή σας, πριν από δύο χρόνια, όταν θυμάμαι την απόγνωση, την οργή, τον θυμό στα μάτια σας. Είχα έρθει τότε και σας είχα πει: «να μου έχετε εμπιστοσύνη, θα στηρίξουμε τη Βόρεια Εύβοια, θα στηρίξουμε τον Δήμο σας. Κάναμε πράξη αυτές τις δεσμεύσεις.Δεν τα έχουμε λύσει όλα ακόμα, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε εκταμιεύσει παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για σημαντικά έργα υποδομής και στήριξη των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, είναι προσωπική μου δέσμευση. Όπως και τα μεγάλα έργα υποδομής -τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό- τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και η διαρκής στήριξη των παραγωγών, των ρητινοπαραγωγων, του κτηνοτροφικού τομέα.

Ξέρετε εμείς είμαστε εδώ για τα δύσκολα κι είμαστε εδώ για να στηρίζουμε την κοινωνία και τους πολίτες σε κάθε αντιξοότητα. Κι ένας από τους λόγους που πήραμε αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό στην κάλπη της 21ης Μαΐου, ήταν ακριβώς αυτός: σε κάθε δυσκολία ήμασταν δίπλα στους πολίτες, είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές, είτε μιλάμε για τον κορονοϊό, είτε μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για την κρίση του πληθωρισμού. Πάντα στρέφαμε το βλέμμα μας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και σε αυτούς που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Γιατί εμείς είμαστε η μόνη πραγματικά λαϊκή παράταξη της χώρας, η οποία δεν χωρίζει τους πολίτες, ενώνει τους πολίτες και στέκεται δίπλα σε όλες και όλους, για να μοιράσουμε δίκαια το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Διότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει πλεόνασμα, μην το ξεχνάμε αυτό.

Γίνεται μεγάλη κουβέντα σήμερα για την κοινωνική πολιτική, για την ανάγκη να στηρίξουμε την υγεία, την παιδεία. Εμείς λέμε μία απλή κουβέντα: αν η οικονομία δεν αναπτύσσεται γρήγορα και δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να έχει έσοδα από αυτήν την ανάπτυξη, είναι δύσκολο να κάνουμε πραγματική κοινωνική πολιτική. Αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα σήμερα μπορεί να εγγυηθεί μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παραλάβαμε μία οικονομία στα τάρταρα, ουραγό της ανάπτυξης στην Ευρώπη και την κάναμε πρωταγωνίστρια. Και σας ζητώ να μας στηρίξετε και πάλι, για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Γιατί είναι το πλεόνασμα της ανάπτυξης, το οποίο μας επιτρέπει την επόμενη μέρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ξέρω ότι έχει ανάγκες. Κι εδώ έχουμε κάνει δουλειά, στην Ιστιαία, αλλά υπάρχουν πράγματα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλά πριν γίνουν αυτά, θέλω να επαναλάβω κι εδώ, από την Ιστιαία, τη δέσμευσή μου ότι το ένα κομβικό κεντρικό έργο υποδομής, για το οποίο έχω δεσμευτεί για τη Βόρεια Εύβοια, που δεν είναι άλλο από την οδική σύνδεση της βόρειας Εύβοιας με την κεντρική Εύβοια θα γίνει πράξη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως υλοποιήθηκε, επιτέλους, η παράκαμψη της Χαλκίδας και υλοποιείται μετά από τόσες καθυστερήσεις και το έργο αυτό.

Να ξέρετε ότι αναλαμβάνω την προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας το κάνω πράξη μαζί με την υλοποίηση του υπόλοιπου σχεδίου το οποίο εκπονήθηκε από τον Σταύρο Μπένο, που δίνει μια πραγματικά νέα προοπτική στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Βόρειας Εύβοιας. Θέλω κι εδώ να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν Υφυπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Τον ξέρετε καλά, σας έχει στηρίξει πολύ. Ήρθε πολλές φορές στην περιοχή σας. Κατέθεσε και την ψυχή του στην προσπάθεια να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε ένα καινούργιο σύστημα κρατικής αρωγής για να ενισχύσουμε όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Γιατί, φίλες και φίλοι, ακριβώς αυτή η αντίληψη για το πώς ασκείται η πολιτική πιστεύω ότι είναι αυτή που μας επέτρεψε να πετύχουμε τη μεγάλη νίκη της 21ης Μαΐου. Όμως, ο λόγος για τον οποίο είμαι και σήμερα μαζί σας, αγαπητέ μου κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, είναι ακριβώς για να τονίσω ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Εάν οι εκλογές της 21ης Μαΐου είχαν γίνει με το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη άνετη πλειοψηφία και ο τόπος θα είχε σήμερα σταθερή κυβέρνηση. Θα είχαμε Πρωθυπουργό και όχι υπηρεσιακό Πρωθυπουργό και όχι υπηρεσιακή Κυβέρνηση. Υπεύθυνος γι’ αυτή τη μεγάλη αναταραχή, την ανάγκη να πάμε για δεύτερη φορά σε εκλογές είναι ένας μόνο, χθές, τουλάχιστον, είχε το θάρρος να το ομολογήσει: είπε ο κ. Τσίπρας «mea culpa», «απέτυχε» λέει «η στρατηγική της απλής αναλογικής».

Ναι, αλλά τον τόπο τον έβαλε σε περιπέτεια. Γιατί εμείς λέγαμε πριν από τις εκλογές, ότι η απλή αναλογική είναι βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας. Και τότε έλεγαν «όχι, να πάμε να κάνουμε» λέει «προοδευτικές διακυβερνήσεις». Την απάντηση την πήραν από τον ελληνικό λαό. Και σε όσους σήμερα ισχυρίζονται «μην κάνουμε», λέει, «τη Νέα Δημοκρατία παντοδύναμη» -αυτό είναι το επιχείρημά τους τώρα- τους απαντώ: μα παντοδύναμη θα την έκανε τη Νέα Δημοκρατία ένας μόνο και αυτός είναι ο κυρίαρχος λαός και τη γνώμη του και τη θέλησή του θα τη σεβαστούμε. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τελικά τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, εσείς όλοι. Ο λαός πήρε την απόφασή του. Την πήρε την απόφασή του στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Μας είπε: «Κυβερνήστε, λύστε μας τα προβλήματα».

Ξέρετε γιατί μας το είπε αυτό; Διότι δεν υπάρχει κανείς άλλος διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη, κανείς άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται για τα πρωτεία της αντιπολίτευσης. Εμείς, όμως, για κυβέρνηση ψηφίζουμε, όχι για αντιπολίτευση. Εσείς Πρωθυπουργό ψάχνετε και Υπουργούς αύριο οι οποίοι θα έρθουν να σας λύσουν τα προβλήματα.

Το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση, αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει «με 149 βουλευτές, λέει, και να έχετε 149 βουλευτές, όχι, εγώ στην αντιπολίτευση θέλω να είμαι». Εμείς τους λέμε ότι τότε δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή, για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το οποίο θα κάνει ο ελληνικός λαός: να δώσει ισχυρή αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Γι’ αυτό η αυτοδυναμία είναι και μονόδρομος αλλά ταυτόχρονα είναι και αίτημα των καιρών. Διότι θα χρειαστεί την επόμενη μέρα να πάρουμε δύσκολες και γρήγορες αποφάσεις. Αυτές τις αποφάσεις μπορεί να τις πάρει μόνο μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπλέκει σε μικροκομματικά παζάρια αλλά θα έχει μια νωπή λαϊκή εντολή να εφαρμόσει το πρόγραμμά της.

Εμείς δεν έχουμε κρυφό πρόγραμμα. Εμείς μιλήσαμε για το πρόγραμμά μας και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Το παρουσιάσαμε, το τυπώσαμε, το κοστολογήσαμε. Μιλήσαμε για την παραγωγική Ελλάδα που θα προσελκύει επενδύσεις. Μιλήσαμε για την ανάγκη να αυξηθούν, επιτέλους, οι μισθοί στην χώρα μας.Γιατί το ξέρουμε καλά, ειδικά για τα νέα παιδιά, μας το λένε συνέχεια, οι μισθοί είναι χαμηλοί και πρέπει να ανέβουν. Αλλά οι μισθοί ανεβαίνουν μόνο μέσα από μια οικονομία που αναπτύσσεται, μέσα από επενδύσεις, μέσα από καλύτερη κατάρτιση, από καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης για τα παιδιά μας.

Αυτό μπορεί να το εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς μιλήσαμε για μια κοινωνική Ελλάδα στην οποία θα δώσουμε πρώτη προτεραιότητα σε ένα νέο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για εμάς η δημόσια υγεία -θέλω να το ακούσετε και εδώ στην Ιστιαία- είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Έχω κουραστεί πραγματικά να απαντώ σε fake news της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι δήθεν «εμείς θέλουμε», λέει, «να ιδιωτικοποιήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Εμείς στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πανδημία και θα εξακολουθούμε να το στηρίζουμε. Θα κάνουμε 10.000 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Θα ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγείας μας. Θα εκσυγχρονίσουμε τα νοσοκομεία μας, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Θα ξαναδούμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ και με τις διακομιδές. Και τις διακομιδές με ασθενοφόρα αλλά και τις εναέριες διακομιδές.

Δρομολογούμε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα για εναέριες διακομιδές, ταχύτατες, για απομονωμένες περιοχές της χώρας, για τους ορεινούς μας όγκους, ακριβώς για να ξέρουν και οι πολίτες οι οποίοι είναι στην περιφέρεια, στα πιο απομονωμένα μέρη, ότι αν, ο μη γένοιτο, τύχει κάτι θα μπορούν να έχουν γρήγορα πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Εμείς για όλα αυτά, λοιπόν, δεσμευόμαστε και θα τα κάνουμε πράξη. Και ξέρουμε να τα κάνουμε πράξη. Είμαστε σήμερα πολύ πιο έμπειροι από ό,τι ήμασταν πριν από τέσσερα χρόνια.

Το 2019 σας ζήτησα να υπογράψουμε μια Συμφωνία Αλήθειας και με εμπιστευτήκατε. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε καλά. Ξεπεράσαμε μεγάλες δυσκολίες και η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ καλύτερη, πολύ ισχυρότερη χώρα από ό,τι ήταν το 2019. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, για να γίνουμε, επιτέλους, μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό τον δρόμο, λοιπόν, σας ζητώ να τον διανύσουμε μαζί. Να μην αφήσουμε καμία ψήφο να πάει χαμένη στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Αντίπαλός μας, ουσιαστικά, είναι μόνο ο εφησυχασμός. Αυτή η αίσθηση ότι «δεν βαριέσαι μωρέ, οι εκλογές έχουν κριθεί».

Δεν έχει κριθεί τίποτα. Το σκορ του πρώτου αγώνα δεν μετράει εδώ, στον δεύτερο γύρο, μας δίνει μια μεγάλη ανάσα. Ναι, κερδίσαμε με 20 μονάδες, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Πρέπει, επίσης, να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε ακόμα συμπολίτες μας που μπορεί να το σκέφτηκαν να μας ψηφίσουν πριν από δύο εβδομάδες και να μην το έκαναν τελικά.

Να τους πείσουμε ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στην προκοπή. Είναι ψήφος στη σταθερότητα της χώρας. Είναι ψήφος για μια χώρα ισχυρή, της οποίας η γνώμη θα μετράει στο εξωτερικό. Για μια Ελλάδα με ισχυρή φωνή που θα ακούγεται από τις Βρυξέλλες μέχρι το Αμερικανικό Κογκρέσο. Όπως ήταν ισχυρή η φωνή της Ελλάδος την τελευταία τετραετία.

Όταν είναι ισχυρή η φωνή της Ελλάδος, αυτό τελικά έχει αποτύπωμα για όλους εσάς. Το 2020, εν μέσω πανδημίας, πήγα και διαπραγματεύτηκα στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ο κ. Τσίπρας είχε πάει και είχε διαπραγματευτεί 17 ώρες και μας έφερε πίσω το τρίτο μνημόνιο, που μας φόρτωσε στις πλάτες μας 100 δισεκατομμύρια. Εγώ πήγα και διαπραγματεύτηκα πέντε μέρες και έφερα το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετοι πόροι για την χώρα μας. Εμείς το σχεδιάσαμε, εμείς το εφαρμόζουμε, εμείς θα το υλοποιήσουμε. Αν η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη στις Βρυξέλλες, δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα τόσο μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο.

Δεύτερο παράδειγμα του τι σημαίνει ευρωπαϊκή αξιοπιστία: επιτέλους, χθες, η Ευρώπη συμφώνησε, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, σε μία νέα πολιτική για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Που αναγνωρίζει, επιτέλους, την ιδιαιτερότητα των κρατών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Επιτέλους, για πρώτη φορά υπάρχει ένας μηχανισμός μετεγκατάστασης των προσφύγων και αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα και η ανάγκη να στηριχθούν οι χώρες, οι οποίες φυλάνε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Γιατί εμείς αποδείξαμε στην πράξη ότι η χώρα έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά πρέπει να φυλάσσονται.

Γι’ αυτό, λοιπόν, έχει σημασία να μετράει η φωνή της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και στις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, όπου παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η Ελλάδα της δεκαετίας του 2010, μία Ελλάδα η οποία πήγαινε στις Βρυξέλλες, μόνο και μόνο για να παρακαλεί για άλλα προγράμματα. Η γνώμη μας μετράει, η φωνή μας μετράει, η αξιοπιστία μας είναι ενισχυμένη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική δουλειά την οποία κάναμε όλοι μαζί αυτήν την τετραετία. Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Να σας παρακαλέσω, κι εδώ από την Βόρεια Εύβοια, αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε να την εντατικοποιήσουμε. Να πάμε με τον αέρα στα πανιά μας, αλλά χωρίς την έπαρση και την αλαζονεία που συνήθως συνοδεύει τους νικητές.

Πολλές φορές μου λένε, «καλά, δεν θα καβαλήσετε το καλάμι με ένα τόσο υψηλό ποσοστό;» Θα σας πω ότι θα γίνει ακριβώς το ανάποδο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό που μας δίνει ο ελληνικός λαός, τόσο προσωπικά μεγαλύτερη αισθάνομαι την ευθύνη να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία ξέρω ότι εξακολουθούν να σας απασχολούν.

Θέλω, λοιπόν, να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι τα πήγαμε. Να συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος θα σας πουν ότι ουδέποτε στο παρελθόν υπήρχε κυβέρνηση που να στήριξε τόσο πολύ την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, πέραν των φυσικών καταστροφών και της ανάγκης να παρέμβουμε δραστικά στη Βόρεια Εύβοια.

Να συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την καλή συνεργασία για το καλό το δικό σας, για το καλό του τόπου σας, κυρίως για το καλό αυτών των νέων παιδιών τα οποία τώρα πηγαίνουν σχολείο. Αύριο θα πάνε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Πολλά από αυτά θα θελήσουν να παραμείνουν εδώ στον τόπο τους με μια καλή δουλειά. Γι’ αυτά δουλεύουμε, γι’ αυτά αγωνιζόμαστε. Αυτοί είναι το μέλλον και το μέλλον της πατρίδας μας, πρέπει να είναι αισιόδοξο. Το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι γαλάζιο. Να είστε καλά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα».





