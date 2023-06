Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Οι 5+1 αλήθειες για την “κρυφή ατζέντα” της ΝΔ

Το μεσοπρόθεσμο της ΝΔ προβλέπει τη μισή από την υποσχόμενη αύξηση μισθών, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στάσιμες οι δαπάνες του κράτους. Κρυφός φόρος ο πληθωρισμός. Πώς σχολιάζει την αποπομπή Πνευματικού.

«Εμείς δεν λέμε ψέματα στον λαό, λέμε το σχέδιο μας. Η ΝΔ λέει απολύτως ψέματα σε όλους και επιχειρεί να κοροϊδεύει όλους για πάντα», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αρνήθηκε μεταξύ τους τηλεοπτική αντιπαράθεση και κοστολόγηση των προγραμμάτων, γιατί έχει κρυφή ατζέντα.

Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης έθεσε εκτός ψηφοδελτίων τον Σπύρο Πνευματικό «ακριβώς επειδή φανέρωσε το κρυφό τους σχέδιο», υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν αρκεί και προκαλώντας τον κ. Μητσοτάκη «να έρθει σε μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση οι δύο μας για να συζητήσουμε τα σχέδια μας για την υγεία, να μας πει ποιο είναι το σχέδιο του και ποιο είναι το πραγματικό του πρόγραμμα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι κάθε κυβέρνηση δεσμεύεται από το μεσοπρόθεσμο που καταθέτει στην Κομισιόν και πως εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί θα καταθέσει ένα άλλο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα προβλέπει έσοδα 5,5 δισ. από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια και τα διυλιστήρια, «που δεν προβλέπει το πρόγραμμα Μητσοτάκη». Ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει στη μείωση της φοροαποφυγής για να δώσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για τις απαραίτητες δαπάνες για στήριξη της δημόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικού κράτους, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που θα ισχύουν για τη χώρα.

