Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: 19χρονος έσπασε μπάρες διοδίων

Κινηματογραφική ήταν η σύλληψη νεαρού λαθροδιακινητή. Τι εντόπισαν οι Αρχές μέσα στο όχημά του.

Στη σύλληψη ατόμου που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σήμερα (09-06-2023) τα ξημερώματα, στην περιοχή του Δενδροποτάμου εντοπίσθηκε Ι.Χ.Ε. με οδηγό 19χρονο αλλοδαπό, στον οποίο πραγματοποίησαν σήμα στάσης, πλην όμως ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Το όχημα ακολουθήθηκε και αφού έσπασε τις μπάρες των διοδίων Μαλγάρων και Αιγινίου, ακινητοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή πλησίον του Αιγινίου και συνελήφθη ο οδηγός. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκαν στο εσωτερικό του επτά (7) αλλοδαποί, οι οποίοι δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Επιπλέον, εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

