Βοιωτία: Μαχαίρωσε τον προϊστάμενο του εν ώρα εργασίας

Μετά την πράξη του επέστρεψε στη δουλειά του μέχρι τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Το θύμα του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/6) σε εργοστάσιο με είδη υγιεινής στη Ριτσώνα Βοιωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 45χρονος εργαζόμενος μαχαίρωσε ξαφνικά τον προϊστάμενό του, ηλικίας 43 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, κατάφερε τρεις μαχαιριές στον συνάδελφό του.

Μάλιστα, ο 45χρονος μετά την επίθεση στον προϊστάμενό του συνέχιζε να δουλεύει κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον βρήκαν στο πόστο του. «Τον μαχαίρωσα γιατί με σαμποτάρει στη δουλειά» είπε στους αστυνομικούς ο 45χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο εισαγγελέας έχει διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 45χρονο. Το θύμα έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

