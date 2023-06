Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε γεμάτο όπλα

Καλάσνικοφ, πιστόλια και αλεξίσφαιρα γιλέκα, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, όταν αυτό εντοπίστηκε.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς πριν από λίγο βρέθηκε βαρύς οπλισμός σε αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί η κλοπή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, το όχημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Φανοσθένους και Σμιθ στον Νέο Κόσμο.

Είχε κλαπεί στις 19.01 από την περιοχή της Νίκαιας και για την απώλεια του η ιδιοκτήτρια αποζημιώθηκε από την ασφαλιστική της εταιρεία. Όταν εντοπίστηκε το όχημα και η ασφαλιστική πήγε να το παραλάβει έκπληκτοι οι υπάλληλοι είδαν ότι μέσα είχε βαρύ οπλισμό.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες από τον πρώτο οπτικό έλεγχο μέσα στο όχημα υπάρχουν 2 Καλάσνικοφ και 2 αλεξίσφαιρα, αλλά και 2 πιστόλια. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι το όχημα είναι τζιπ και έχει πλαστές πινακίδες.

