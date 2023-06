Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευρωβαρόμετρο: 4 στους 5 Έλληνες οδηγούν με το κινητό στο χέρι

Πολύ ευέξαπτοι οι Έλληνες οδηγοί στους δρόμους, με το 63% να παραδέχεται ότι διαπληκτίζεται με τους άλλους οδηγούς, το 60% κορνάρει άσκοπα.

Το 76% των Ελλήνων οδηγών μιλάει στο τηλέφωνο και συνολικά το 84% χρησιμοποιεί το smartphone κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα του ευρωβαρόμετρου 2023, επιβεβαιώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες όχι μόνο μιλούν στο κινητό τηλέφωνο, αλλά συμμετέχουν ακόμη και σε βίντεο εν κινήσει. Η έρευνα έγινε από το ίδρυμα Fondation VINCI Autoroutes και διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ipsos σε 12.400 άτομα από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Οπως έδειξε, μάλιστα, το 92% των Ελλήνων οδηγών θεωρεί ότι οι άλλοι οδηγοί είναι επικίνδυνοι, ενώ παράλληλα 8 στους 10 υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας.

Η χρήση του bluetooth είναι γενικευμένη και η επικινδυνότητά της υποτιμάται, καθώς το 58% των Ελλήνων οδηγών χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Το 9% των Ελλήνων οδηγών παραδέχεται ότι οδηγεί σε κατάσταση μέθης, ενώ το 15% έχει προκαλέσει ατύχημα εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Επίσης, ένας στους δέκα οδηγούς έχει οδηγήσει έχοντας καπνίσει κάνναβη ή έχει χρησιμοποιήσει άλλες ναρκωτικές ουσίες. Όσον αφορά την υπνηλία κατά τη διάρκεια οδήγησης, το 26% των Ελλήνων οδηγών επιβεβαιώνει ότι έχει αποκοιμηθεί έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα στο τιμόνι, ενώ στους 2 στους 10 οδηγούς έχουν εμπλακεί ή παραλίγο να εμπλακούν σε ατύχημα εξαιτίας της υπνηλίας.

Από την άλλη, οι Έλληνες οδηγοί είναι ευέξαπτοι στους ελληνικούς δρόμους, με το 63% να παραδέχεται ότι διαπληκτίζεται με τους άλλους οδηγούς, το 60% κορνάρει άσκοπα, το 24% κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί και το 86% έχει φοβηθεί από την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών. Όσον αφορά τα όρια ταχύτητας, 8 στους 10 Έλληνες οδηγούς υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, ενώ το 44% δεν φορά ζώνη ασφαλείας. Τέλος, σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες οδηγούς δεν τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και έχουν την τάση να κολλούν στο προπορευόμενο όχημα.

«Τα ευρήματα του φετινού ευρωβαρόμετρου οδικής ασφάλειας επαναφέρουν κρίσιμα ζητήματα ασφαλούς οδήγησης και αναδεικνύουν νέους κινδύνους, όπως η σταθερά αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την οδήγηση. Το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι δρώντες στο πεδίο της οδικής ασφάλειας οφείλουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευση και τις γνώσεις μας, υπηρετώντας τη ζωή και την ακεραιότητα των χρηστών του δρόμου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο διευθυντής Ελλάδος Vinci Concessions και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Vinci Autoroutes Παναγιώτης Παπανικόλας.

