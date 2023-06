Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Ο Τζόκοβιτς λύγισε και τον Αλκαράθ

Ο Σέρβος έκλεισε θέση στον τελικό και δείχνει πανέτοιμος να γράψει Ιστορία, καθώς είναι μια νίκη μακριά από το να γίνει ο τενίστας με τα περισσότερα grand slam στην καριέρα του.

O Νόβακ Τζόκοβιτς είναι μία νίκη μακριά από το να γίνει ο τενίστας με τα περισσότερα grand slam στην καριέρα του.

Σε ένα ματς «όνειρο» στα πρώτα δύο σετ, είδε τον Κάρλος Αλκαράθ να τραυματίζεται, για να τον κερδίσει τελικά με 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) και περιμένει να μάθει αν στον τελικό του Roland Garros θα παίξει με τον Κάσπερ Ρουντ ή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Στα πρώτα δύο σετ παίχτηκε εκπληκτικό τένις, με το δεύτερο να είναι ένα από τα κορυφαία που έχουν παιχτεί την τελευταία 10ετία τουλάχιστον σε grand slam και να το κερδίζει ο Ισπανός, με το κοινό στο Chartier να είναι σε... έκσταση. Οσο ενθουσιασμένοι ήταν όμως, τόσο «πάγωσαν» με τον τραυματισμό του Καρλίτος στο 1-1 του τρίτου σετ, όπου το δεξί του πόδι τον «πρόδωσε».

Τελείωσε το σετ τυπικά, χάνοντάς το με τυπικές διαδικασίες και πήγε στα αποδυτήρια με σκοπό να σώσει λίγη ενέργεια και να δει αν μπορεί να συνεχίσει. Oμως ήταν αδύνατο να παίξει στον ρυθμό που απαιτούν οι συνθήκες ενός τέτοιου ματς και ο Σέρβος έφτασε στον τελικό πιο εύκολα απ' ότι θα περίμενε.

Πηγή: gazzetta.gr

