Κοινωνία

Athens Pride: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων.

-

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Athens Pride 2023 το Σάββατο 10-6-2023, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών από 17.00΄ ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα αυτής από την οδό Σοφοκλέους έως την πλατεία Ομονοίας, περιοχή Δήμου Αθηναίων.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κουκάκι: Επίθεση κουκουλοφόρων σε ΑΤΜ, ΕΛΤΑ και σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Βοιωτία: Μαχαίρωσε τον προϊστάμενο του εν ώρα εργασίας

Δάγκωμα οχιάς - Εθελόντρια: Ήμουν 8 μέρες κλινικά νεκρή