Diamond League – Παρίσι: Παγκόσμιο ρεκόρ από την Κίπιεγκον

Έξι μέρες μετά το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500 μέτρα στη Φλωρεντία, η Κενυάτισσα Ολυμπιονίκης συνέτριψε το παγκόσμια ρεκόρ σε άλλο αγώνισμα!

Η Κενυάτισσα Φέιθ Κίπιεγκον κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα γυναικών στο Diamond League του Παρισιού, μια εβδομάδα αφότου «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500μ.

Η 29χρονη κάλυψε την απόσταση σε 14 λεπτά και 5,20 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνσή της από την Λετεσενμπέτ Γκίντεϊ (Αιθιοπία), η οποία κατείχε μέχρι σήμερα το ρεκόρ με 14:06.62 που είχε σημειώσει στις 7 Οκτωβρίου 2020, στη Βαλένθια.

