Αργεντινή - Πληθωρισμός: Προβλέψεις για “εκτόξευση” στο 149%

"Τρομάζουν" οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής για το ύψος του πληθωρισμού της χώρας.

Αναλυτές οι οποίοι συμμετείχαν σε μηνιαία έρευνα της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής προέβλεψαν ότι ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση θα φθάσει το 149% το 2023, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με αυτό που εκτιμούσαν στην αμέσως προηγούμενη (126%), ανακοινώθηκε χθες από τον θεσμό.

Τον Μάιο, αναλυτές υπολόγισαν πως οι τιμές αυξήθηκαν 9%. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 8,4%, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής της χώρας.

Η οικονομία της Αργεντινής, υπό πίεση λόγω ιστορικής ξηρασίας που επιδεινώνει η συνεχιζόμενη νομισματική κρίση, εκτιμάται πως θα συρρικνωθεί κατά 3% φέτος, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Οι αναλυτές προβλέπουν πως το πέσο, η επίσημη ισοτιμία του οποίου έναντι του δολαρίου βρίσκεται στα 245:1, θα κλείσει τη χρονιά υποχωρώντας ακόμη περισσότερο, στα 408,68:1 έναντι του δολαρίου, και το 2024 στα 917,5:1.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών και η μείωση των αποθεμάτων συναλλάγματος δυσκολεύουν τα πράγματα για την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Αργεντινής ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Η έρευνα του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της χώρας της Λατινικής Αμερικής έγινε σε δείγμα 38 ειδικών από την 29η ως την 31η Μαΐου.

