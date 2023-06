Πολιτική

Εκλογές: Κόντρα για τις δηλώσεις Λινού

«Πόλεμος» ανακοινώσεων προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις της Αθηνάς Λινού, οι οποίες συγκρίθηκαν με αυτές του Σπύρου Πνευματικού.

-

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσαν οι δηλώσεις της Αθηνάς Λινού, μία μέρα μετά την παραίτηση του Σπύρου Πνευματικού από την εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου.

Ο μέχρι πρότινος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε της εκλογικής μάχης, μετά τη δήλωσή του για τους καρκινοπαθείς, η οποία προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, κάνουν το γύρο του διαδικτύου δηλώσεις που είχε κάνει η Αθηνά Λινού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από επτά χρόνια.

«Επειδή κάποιοι λένε ότι έχω την ίδια αντιμετώπιση στα θέματα καρκίνου με τον κ. Πνευματικό, δείτε μόνοι σας εδώ όλη τη συνέντευξη που έκανα ως γιατρός πριν 7 χρόνια. Πολλοί από μας έχουμε ζήσει τη δύσκολη απόφαση του πώς να υποστηρίξουμε τον άνθρωπό μας στα τελευταία του. Αυτές οι αποφάσεις δεν βασίζονται σε αναλύσεις οικονομικού κόστους-οφέλους, αλλά είναι θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αγάπης. Γι? αυτό άλλωστε είπα τότε ότι πρέπει να παρέχουμε περισσότερη υποστήριξη και για τον ασθενή και για τους συγγενείς του. Σε όλη μου την καριέρα, η αντιμετώπισή μου στα θέματα υγείας βασίζονται στην αξία του ανθρώπου ως προσώπου. Αν θέλετε να μάθετε κι άλλα για την ανακουφιστική φροντίδα, ή το υπόλοιπο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δείτε παρακάτω», έγραψε η Αθηνά Λινού σε ανάρτησή της, η οποία συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

Επειδή κάποιοι λένε ότι έχω την ίδια αντιμετώπιση στα θέματα καρκίνου με τον κ. Πνευματικό, δείτε μόνοι σας εδώ όλη τη συνέντευξη που έκανα ως γιατρός πριν 7 χρόνια. Πολλοί από μας έχουμε ζήσει τη δύσκολη απόφαση του πώς να υποστηρίξουμε τον άνθρωπό μας στα τελευταία του. Αυτές… — Αθηνά Λινού (@athinalinou) June 10, 2023

Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν: «Η Νέα Δημοκρατία σήμερα μέσα στον πανικό της προχώρησε σε μια απίστευτη αθλιότητα: επιτίθεται με fake news στην καθηγήτρια Αθηνά Λινού. Η κυρία Λινού πριν επτά χρόνια υποστήριξε το αυτονόητο. Ότι το κράτος και η πολιτεία οφείλουν να παρέχουν πλήρη υποστήριξη στους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του καρκίνου και στις οικογένειες τους που είναι αντιμέτωπες με τον ανείπωτο πόνο της απώλειας. Αυτό επιβάλλει η ιατρική, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη ηθική. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απολογηθεί. Γιατί μετατρέπει την πιο δύσκολη στιγμή χιλιάδων οικογενειών σε αντικείμενο φτηνής ψευδολογίας. Γιατί επιχειρεί να εξισώσει την κυνική δήλωση του κ. Πνευματικού για την οικονομική διάσταση της θεραπείας με τον ανθρωπισμό και την ευαισθησία μιας γιατρού που δίνει τη μάχη για το δικαίωμα των ανθρώπων στην αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κέρδη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

Η Νέα Δημοκρατία, σε δική της ανακοίνωση, σημειώνει: «Θέματα τόσο υψηλής ευαισθησίας, όπως οι θεραπείες των καρκινοπαθών, ειδικά τελικού σταδίου, θα έπρεπε να μείνουν έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί απόλυτη αξία και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να απέχουν από διαγκωνισμούς που παραπέμπουν σε πολιτική εκμετάλλευση τόσο κρίσιμων ζητημάτων. Γι’ αυτό και δεν βγάλαμε καμία απολύτως ανακοίνωση για τις δηλώσεις της κας Λινού. Ήρθε όμως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, όχι μόνο να υποστηρίξει την κα Λινού, που λέει περίπου τα ίδια με αυτά που έλεγε ο κ. Πνευματικός, οι απαράδεκτες δηλώσεις του οποίου αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο με αποδοκιμασία αλλά και με απόσυρσή του από την προεκλογική μάχη, αλλά να επιτεθεί και στη ΝΔ υποστηρίζοντας πλήρως τις απόψεις της υποψήφιας βουλευτού του. Κι αποτελεί μνημείο υποκρισίας, η κα Λινού, που μιλάει για ακριβά φάρμακα, να είναι η πρώτη που ξεσπάθωσε κατά του κ. Πνευματικού όταν η ίδια έχει πει τα ίδια. Άραγε ο κ. Τσίπρας που έκανε «σημαία» τις δηλώσεις του κ. Πνευματικού, χρεώνοντάς τες συνολικά στη ΝΔ, θα τηρήσει την ίδια στάση με την κα Λινού και θα την θέσει εκτός εκλογικού αγώνα ή θα τηρήσει, όπως το συνηθίζει, δύο μέτρα και δύο σταθμά; Για εμάς, η καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του σταδίου που βρίσκεται το νόσημά του, στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να του προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι αδιαπραγμάτευτη. Κι αν κάτι θέλουμε να αναδείξουμε με την ανακοίνωση αυτή είναι η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και η μικροκομματική εκμετάλλευση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος».

Απαντώντας στη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Μετά από τρεις θανάτους συμπολιτών μας λόγω ελλείψεων στο ΕΚΑΒ και την ανατριχιαστική δήλωση του κ. Πνευματικού που αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ στην Υγεία για συρρίκνωση του ΕΣΥ και μείωση του κόστους με διαλογή ασθενών, η ΝΔ πασχίζει με χυδαίες διαστρεβλώσεις να πείσει πως είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κ. Πνευματικός, που δεν αποδοκιμάστηκε καν, ζήτησε ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων και μείωση δαπανών με διαλογή ασθενών στο ΕΣΥ, ανάλογα εάν είναι σε τελικό στάδιο. Η κα Λινού ουδέποτε συσχέτισε την περίθαλψη ασθενών ανάλογα με το κόστος θεραπείας. Είπε το ακριβώς αντίθετο: Ότι το ΕΣΥ και το κράτος οφείλει να παρέχει παρηγορητική θεραπεία και στήριξη ακόμα και στο σπίτι σε ασθενείς τελικού σταδίου και τους συγγενείς τους. Ζήτησε δηλαδή αύξηση δαπανών και ποιοτικότερο ΕΣΥ. Όσα fake news και αν κατασκευάσει η ΝΔ, η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης έχει ως κρυφή ατζέντα τη μείωση δαπανών για το ΕΣΥ και την προώθηση ασθενών στον ιδιωτικό τομέα – εάν έχουν να πληρώσουν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την αύξησή τους και την καθολική πρόσβαση όλων σε δημόσια δωρεάν ποιοτική περίθαλψη. Επισυνάπτεται ολόκληρη η δήλωση της κ. Λινού: ‘Νομίζω ότι χρειάζεται μία αναθεώρηση των όλων πραγμάτων. Στο τελικό στάδιο θα έπρεπε να είχαμε ήδη hospicies και παροχή υπηρεσιών ανακούφισης και ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών και των συγγενών τους. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος που πλησιάζει στο τέλος του, με υψηλές δόσεις ακριβών αντικαρκινικών πιθανόν να μην μπορεί να σωθεί. Η ποιότητα όμως της ζωής του στα τελευταία της στάδια και η ποιότητα της ζωής των συγγενών του στα τελευταία στάδια του θνήσκοντος ασθενούς είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό δεν το παρέχουμε σαν χώρα. Αν δείτε, στις οικογένειες των γιατρών -και των μεγαλύτερων γιατρών, θα έλεγα, των σοφών γιατρών- δεν τείνουμε να παρατείνουμε τη ζωή των αγαπημένων μας και δεν επιλέγουμε οι ίδιοι να παραταθεί η ζωή μας, όταν είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλήρης θεραπεία, δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπείας’».

