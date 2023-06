Τουρκία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα (εικόνες)

Νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα.

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Άγκυρα που κατασκευάζει πυραύλους και εκρηκτικά προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το Al Arabiya, η έκρηξη σημειώθηκε στις 8:45, τοπική ώρα, σε κρατικό εργοστάσιο, που βρίσκεται στα προάστια της Άγκυρας.

Ήδη διεξάγεται έρευνα για αίτια του δυστυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής.

At least five people are under the rubble after an explosion at a rocket factory in Ankara, work is underway to rescue them. There is information about the dead, a source in the rescue services said.#Turkey #Ankara #News https://t.co/RMeYGZCjbe pic.twitter.com/l1gbWwGxeF