Κοινωνία

Ιωάννινα: Είχε 106 διαβατήρια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη για κατοχή διαβατηρίων τρίτων προσώπων.

-

(εικόνα αρχείου)

Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, μετά από έλεγχο που του έκαναν.

Οι έρευνες έγιναν σε επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα και σε σπίτια του, στα Ιωάννινα και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 διαβατήρια άλλων αλλοδαπών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (09-06-2023) στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας ότι ο κατηγορούμενος κατέχει διαβατήρια τρίτων προσώπων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό του χώρο και σε σπίτια του στα Ιωάννινα.

Κατά τις έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν και υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων προς τυχόν εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, βρέθηκαν συνολικά 106 διαβατήρια ομοεθνών του, σε ισχύ, τα οποία κατασχέθηκαν, προκειμένου να αποδοθούν στους κατόχους τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η παράνομη κατοχή διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου προσώπου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Ορχομενός: Νεκρός ποδηλάτης από παράσυρση

Εκλογές: Κόντρα για τις δηλώσεις Λινού

Θεσσαλονίκη: Απάτη και “ομηρία” ηλικιωμένης