Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου επί της οδού Μάρνης.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Μάρνης στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13:20 σε διαμέρισμα 3ου ορόφου και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικης απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου μια γυναίκα που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

