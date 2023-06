Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ταξίδεψε σήμερα στο Κίεβο, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στην νότια Ουκρανία.

-

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις αντεπίθεσης του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο του πολέμου, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτές.

«Ενέργειες αντεπίθεσης και άμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και δεν θα μιλήσω για αυτές λεπτομερώς», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. «Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στους στρατιώτες μας και εγώ τους εμπιστεύομαι», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δέχθηκε στο Κίεβο τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, με τον οποίο συζήτησε για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, καθώς και τους τρόπους μεταφοράς οπλικών συστημάτων, για την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού απέναντι στις δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας.

Χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη μεγάλη αντεπίθεση κατά του ρωσικού στρατού. Ο ρωσικός στρατός έχει αναφέρει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κυρίως στο νότιο μέτωπο τις τελευταίες έξι ημέρες. Ο Πούτιν, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός απέτυχε «να επιτύχει τους στόχους του» κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων και έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.

Οι ουκρανικές αρχές από την πλευρά τους δείχνουν να υποβαθμίζουν την έκταση των μαχών στο μέτωπο τις τελευταίες ημέρες, και δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες στη στρατηγική τους. Σήμερα, ο Σέρχι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικής Ουκρανίας δήλωσε ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να προχωρήσουν 1.400 μέτρα γύρω από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ στα ανατολικά.

Στο Κίεβο ο Τζαστίν Τριντό

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ταξίδεψε σήμερα στο Κίεβο, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στην νότια Ουκρανία. Ο Τριντό κατέθεσε στεφάνι σε ένα μνημείο πεσόντων Ουκρανών στρατιωτών και αργότερα σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I welcome Canadian Prime Minister @JustinTrudeau and representatives of his team to Ukraine.



Despite all Russia's efforts to bow our people, Ukrainians continue to fight for independence and freedom. And in our victory, we will stand together just as we are standing now – on our… pic.twitter.com/sX5dUfP5kK