Μετρό Συντάγματος: Αναρχικοί έσπασαν ΑΤΜ και ακυρωτικά μηχανήματα (εικόνες)

Τα επεισόδια συνέβησαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το Athens Pride.

Ένταση επικράτησε στο μετρό του Συντάγματος νωρίς το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το Athens Pride, αναρχικοί πραγματοποιούσαν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Τότε μερικά άτομα μπήκαν στο μετρό όπου πέταξαν τρικάκια και έσπασαν ΑΤΜ και ακυρωτικά μηχανήματα.

Η ένταση ήταν μικρής διάρκειας και στη συνέχεια αποχώρησαν χωρίς να προκληθούν περαιτέρω επεισόδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα Προπύλαια η ίδια ομάδα άνοιξε πανό με συνθήματα και πέταξε πυροσβεστήρες στους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Στη συνέχεια οι δράστες επιχείρησαν να διεισδύσουν σε άλλη πορεία αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να προχωρήσουν σε πέντε προσαγωγές.

