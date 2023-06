Life

Athens Pride 2023: Πλήθος κόσμου στη μεγάλη γιορτή υπερηφάνειας (εικόνες)

Πλημμύρισε με κόσμο και χρώματα το κέντρο της Αθήνας στην παρέλαση Υπερηφάνειας για ακόμη μία χρονιά.

Ουράνια τόξα και πολύχρωμες σημαίες που τιμούν την συμπερίληψη. Χαρά και χαμόγελα πλημμυρίζουν το απόγευμα το κέντρο της Αθήνας για την μεγάλη παρέλαση του Athens Pride 2023. Η παρέλαση του Athens Pride 2023, ξεκίνησε φέτος από την πλατεία Κοτζιά καθώς στην πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκινά συνήθως, υπάρχουν τα προεκλογικά περίπτερα λόγων εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Παρουσιαστής στης βραδιάς ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στη συναυλία που θα ακολουθήσει για το Athens Pride 2023 συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος, η Μπέσυ Αργυράκη και η Χρύσα Κατσαρίνη.

Το "παρών" έδωσαν πολλά πολιτικά πρόσωπα και πλήθος κόσμου, στηρίζοντας το Athens Pride. Ανάμεσα στους πολιτικούς που βρέθηκαν στη γιορτή της υπερηφάνειας είναι ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας μαζί με πολλά στελέχη του κόμματος, ο οικονομικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Άλεξ Πατέλης και ο πρώην υφυπουργός πολιτισμού, Νίκος Γιατρομανωλάκης.

«Η πολύχρωμη πορεία μας θα κατακλύσει τους δρόμους της Αθήνας, ξεκινώντας από εκεί, θα περάσει μπροστά από τη Βουλή και θα καταλήξει και πάλι στην πλατεία Κοτζιά, όπου η βραδιά θα κλείσει με τη συναυλία και το ανοιχτό πάρτι στην πλατεία», αναφέρει η ανακοίνωση για την αλλαγή που έγινε. «Μια φορά κι έναν καιρό… δεν ακυρώθηκα! Άλλαξα Πλατεία», καταλήγει η ανακοίνωση των διοργανωτών του Athens Pride 2023.

Η ιστορία του Pride Athens 2023

Μια φορά κι έναν καιρό… με φώναζαν με το όνομά μου. Μπορούσα να συστηθώ χωρίς συστολή, να δείξω την ταυτότητά μου όπου θέλω και με ανέφεραν με τις σωστές αντωνυμίες και έμφυλες λέξεις.

Μια φορά κι έναν καιρό… μπορούσε ν’ αναγνωριστεί η σχέση μου. Η επιλογή ήταν μόνο δική μου και δεν αφορούσε την ταυτότητα φύλου μου, το φύλο μου ή την έκφρασή του. Γιατί μπορούσα να έχω παιδιά, γάμο και οικογένεια όπως την φανταζόμουν εγώ και όχι όπως την όρισαν άλλοι.

Μια φορά κι έναν καιρό… ήμουν εγώ. Μπορούσα και υπήρχα όπως ακριβώς ήθελα, οι γιατροί δεν επενέβησαν χωρίς την άδειά μου στο σώμα μου, δεν κρύφτηκα ποτέ στο βάθος μιας ντουλάπας και ούτε είχε σχέση η σωματικότητά μου, το φύλο μου ή τα άτομα που αγαπούσα με την αξία μου.

Μια φορά κι έναν καιρό… επέζησα. Δεν με ανάγκασαν να φύγω από έναν κόσμο που ποτέ δεν έκανε χώρο για μένα. Φορούσα ό,τι ήθελα, πήγαινα όπου ήθελα και γύρναγα ό,τι ώρα ήθελα. Οι δείκτες δολοφονίας, αυτοκτονίας και εκφοβισμού δεν ήταν μεγαλύτεροι για άτομα σαν εμένα.

Μια φορά κι έναν καιρό… δε φοβόμουν. Δε φοβόμουν να υπάρξω, να χαρώ, να ζήσω. Δεν φοβόμουν να είμαι εγώ.»

Όπως πάντα, το συγκεκριμένο παραμύθι διαβάζεται μέσα σε κλειστές ντουλάπες, γράφεται σε κρυμμένα ημερολόγια και εκμυστηρεύεται στο πουθενά… μέχρι τώρα. Γιατί τώρα… Τέλος τα παραμύθια.

Στις 10 Ιουνίου θα βγούμε στον δρόμο όπως κάθε χρονιά, για να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας οφείλεται:

Για να έχουμε τις οικογένειές μας στο φως,

για να αγαπάμε ελεύθερα, χωρίς ντροπή,

για να μας ανήκουν τα σώματά μας,

για να αποφασίζουμε εμείς για εμάς,

για να μην δολοφονούμαστε στους δρόμους,

για να μη φοβόμαστε για τη ζωή μας,

για να μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας…

«Μια φορά κι έναν καιρό… διεκδίκησα και πέτυχα».





