Γιάννης Μαρκόπουλος: Ο συνθέτης που έκανε γνωστό τον Νίκο Ξυλούρη (βίντεο)

Ποια ήταν η πρώτη τους συνεργασία και ποια τα τραγούδια που άφησαν εποχή.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ο συνθέτης που ανέδειξε και έκανε γνωστό τον Νίκο Ξυλούρη στο ευρύ κοινό, όταν του πρότεινε τα τραγούδια του «Χρονικού».

Η μοιραία και για τους δύο συνάντηση και γνωριμία τους έγινε το καλοκαίρι του 1970 στην Κρήτη. Το 1971 ο Ξυλούρης ήρθε στην Αθήνα, αλλά δεν πήγε αμέσως στον συνθέτη. Ωστόσο εκείνος τον εντόπισε και μπήκαν μαζί στο στούντιο και τον Δεκέμβριο του 1970 το Χρονικό κυκλοφόρησε στα δισκοπωλεία.

Η συνεργασία των δύο συνεχίστηκε στο επόμενο άλμπουμ. Ο Μαρκόπουλος έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο του Ξυλούρη, με ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης. Τα τραγούδια του άλμπουμ, όπως τα «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και «Αγρίμια κι αγριμάκια μου», έγιναν «ύμνοι» κατά της χούντας. Ακολούθησαν τα «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί» και «Πού πας παλικάρι» αλλά και η «Ιθαγένεια» σε στίχους Κ.Χ. Μύρη, με τα εμβληματικά «Γεννήθηκα», «Χίλια μύρια κύματα».

Το 1973, ο Ξυλούρης ηχογράφησε το τραγούδι «Την εικόνα σου» («Χρώματα κι αρώματα»), το «Λάκη» και το έργο «Ο Στράτης θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη.

Στη συνέχεια οι δρόμοι τους χωρίζουν, καθώς ο Ξυλούρης τραγουδά και άλλους συνθέτες όπως τον Σταύρο Ξαρχάκο. Το 1975 ο Μαρκόπουλος τον προσεγγίζει και πάλι και συνεργάζονται στο δίσκο «Ανεξάρτητα». Ο Ξυλούρης τραγουδά το πασίγνωστο σε όλους «Ζαβαρακατρανέμια» και επανεκτελεί το «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί».

Το 1976 ο Ξυλούρης εμφανίστηκε στη σκηνή του Ηρωδείου με τον Μαρκόπουλο, μια ανεπανάληπτη και ιστορική βραδιά που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σε διπλό δίσκο.

Τη σεζόν 1976-1977 οι δυο τους επέστρεψαν στη «Λήδρα», ενώ το καλοκαίρι του 1977, ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού. Αυτή ήταν η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του Ξυλούρη με τον Μαρκόπουλο.

