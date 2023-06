Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Το φράγμα Αποσελέμη γέμισε με νεκρά ψάρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες θύμισαν τον Αύγουστο του 2019 όταν περισσότερα από 1000 νεκρά ψάρια είχαν εντοπιστεί στο φράγμα.

-

Μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν όσοι επισκέφτηκαν χθες το φράγμα του Αποσελέμη, στην Κρήτη.

Τα νερά του φράγματος είχαν γεμίσει ξανά με νεκρά ψάρια, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Γιάννη Τσιγκένη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2019 περισσότερα από 1000 νεκρά ψάρια είχαν εντοπιστεί στο φράγμα. Ο έλεγχος των εργαστηριακών εξετάσεων είχε δείξει τότε ότι η θνησιμότητα των ψαριών σχετιζόταν με έντονο παρασιτισμό από το πρωτόζωο Ichthyobodo sp.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Γιάννης Μαρκόπουλος: Η διαδρομή του μεγάλου συνθέτη