Κοινωνία

Σύλληψη διακινητή μετά από καταδίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη οδηγού που μετέφερε μετανάστες με το όχημά του.

-

Για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, συνελήφθη 34χρονος Έλληνας οδηγός, όταν σε αστυνομική έρευνα που διεξήχθη στο ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, που στερούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το γεγονός συνέβη χθες βράδυ, στην Εθνική Οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν ο 34χρονος οδηγός σε σήματα στάσης των αστυνομικών, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα, με το όχημα του να ακινητοποιείται τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις, κοντά στα διόδια του Λαγκαδά.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Καταγγελία για ιερέα που έκανε “εξορκισμό” σε καταθλιπτική

Πανελλαδικές: Αυλαία για τα γενικά μαθήματα

Οι ψηφιακές συναλλαγές “ανάχωμα” στη φοροδιαφυγή