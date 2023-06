Οικονομία

Λεωφορεία - Ελαιώνας: Ο ΚΣΥΛ θα εξυπηρετεί 40000 επιβάτες την ημέρα (εικόνες)

Ανοίγει ο δρόμος για τον νέο Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα.

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) στον Ελαιώνα, ενός μεγάλου συγκοινωνιακού έργου, το οποίο θα αποτελέσει μια σύγχρονη συγκοινωνιακή πύλη για τις οδικές υπεραστικές μεταφορές από και προς την Αθήνα.

Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, ενώ Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο νέος σταθμός θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, Κηφισού και Λιοσίων, και με την υλοποίησή του αναμένεται να αποτελέσει συγκοινωνιακό κόμβο μετεπιβίβασης καθώς θα είναι δίπλα στο Μετρό του Ελαιώνα, σε μια σειρά από στάσεις αστικών λεωφορείων προκειμένου να μπορεί να μετακινηθεί το επιβατικό κοινό εύκολα από και προς την πρωτεύουσα. Επίσης, θα εξυπηρετεί τα εθνικά υπεραστικά λεωφορεία και τα λεωφορεία διεθνών μεταφορών.

Θα περιλαμβάνει 4 κτήρια, συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο, χώρους ελέγχου εισόδου προς τις αποβάθρες τύπου αεροδρομίου, 70 θέσεις λεωφορείων ΚΤΕΛ, εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες. Θα εξυπηρετεί πάνω από 40.000 επιβάτες ημερησίως που μεταφράζονται σε 15 εκατ. επιβάτες τον χρόνο.

Πού θα κατασκευαστεί

Ο νέος Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 66.420 τ.μ στην περιοχή του Ελαιώνα, εντός του Δήμου Αιγάλεω, η οποία περικλείεται από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (Λεωφόρος Κηφισού), την Ιερά Οδό και τις οδούς Αγίας 'Αννης και Πιερίας.

Θα συνδέεται σχεδόν άμεσα με τον σταθμό Μετρό ΕΛΑΙΩΝΑΣ της Γραμμής 3, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των ταξιδιωτών σε άλλα μέσα μεταφοράς, δηλαδή προς το κέντρο της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά ή το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας (Λ.Κηφισού), στο βασικό οδικό δίκτυο της Αττικής (Ιερά Οδός, Ορφέως, Αγ.Πολυκάρπου).

Εντός του ΚΣΥΛ θα λειτουργούν χώροι στάσης ταξί, χώροι στάσης ή/και στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, αφετηρίες/στάσεις Αστικών Λεωφορείων (Νέος Σταθμός Λεωφορείων ΟΑΣΑ στον Ελαιώνα σε οικόπεδο της Αττικό Μετρό, έκτασης περίπου 4 στρέμματα σε επαφή με το βόρειο όριο του σταθμού του Μετρό «Ελαιώνας»). Στον ίδιο χώρο προβλέπεται να μεταφερθούν οι αφετηρίες των ΚΤΕΛ της Δυτικής Αττικής.

Με τον νέο σταθμό η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται, ενώ θα θυμίζει μικρό αεροδρόμιο με την παρουσία εμπορικών καταστημάτων, χώρων εστίασης, χώρους υπηρεσιών κ.α.

Οι χώροι του νέου σταθμού

Το κτιριακό συγκρότημα του ΚΣΥΛ θα κατασκευασθεί επί της έκτασης του υφιστάμενου αμαξοστασίου της Αττικό Μετρό. Οι νέες κατασκευές του ΚΣΥΛ θα οικοδομηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους ως καθ' ύψος προσθήκη, στη βάση της προϋπάρχουσας κατασκευής του αμαξοστασίου και της επέκτασής του.

Το σύνολο των κλειστών χώρων καταλαμβάνει 41.115,00 τ.μ, έχει πρόσθετους χώρους κυκλοφορίας 2.765,00 τ.μ. ενώ το γενικό σύνολο δόμησης είναι 43.880,00 τ.μ. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης ΙΧ/ΚΤΕΛ είναι 28.052,00 τ.μ. οι πρόσθετοι χώροι είναι 35.586,00 τ.μ. Το σύνολο των στεγασμένων χώρων είναι 13.605,00 τ.μ. και των υπαίθριων 25.489,00 τ.μ.

Σύμφωνα με την απόφαση, εντός των βασικών στόχων των επόμενων σταδίων σχεδιασμού είναι η επίτευξη χαρακτήρα «Κτηρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης» (nearly Zero Energy Building - nZEB).

Στο κτηριακό συγκρότητα περιλαμβάνονται:

Αίθουσα Αφίξεων - Αναχωρήσεων επιβατών (Κεντρική αίθουσα σταθμού, περιοχή εκδοτηρίων. Διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες, Περιοχή ελεγχόμενης κυκλοφορίας επιβατών).

Περιοχή Αφίξεων - Αναχωρήσεων Λεωφορείων Εθνικών Προορισμών (κυκλοφορία οχημάτων, κυκλοφορία πεζών).

Περιοχή διακίνησης αποσκευών (κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι, βοηθητικοί χώροι διακίνησης).

Περιοχή γραφείων Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (Γραφεία διακίνησης, περιοχή ανάπαυσης οδηγών).

Χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκθεσιακός χώρος, περιοχή συνεδριακού κέντρου)

Περιοχή Αφίξεων - Αναχωρήσεων Λεωφορείων Διεθνών Προορισμών (κυκλοφορία οχημάτων, κυκλοφορία πεζών).

Περιοχή Χώρων Στάθμευσης Οχημάτων (Λεωφορεία Κ.Τ.Ε.Λ. - Στάθμευση μακράς διάρκειας και αναμονή λεωφορείων, ιδιωτικά αυτοκίνητα).

Περιοχή κυκλοφορίας οχημάτων.

Διάφορες Υποδομές Λεωφορείων (στεγασμένοι χώροι).

Εγκαταστάσεις Η/Μ

Σταθμός μετεπιβίβασης - Σύνδεση με το σταθμό Μετρό «Ελαιώνας» (στεγασμένη κίνηση - σύνδεση με Κεντρικό Σταθμό, εμπορικές χρήσεις).

Λοιπές χρήσεις (Εμπορικές-Τουριστικές)

Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού.

Οι παραπάνω Λειτουργίες/Χώροι κατανέμονται στα κτίρια του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, τα οποία προβλέπονται ως εξής:

Κτήριο Α, φιλοξενεί τους χώρους στάθμευσης/αποβάθρες των εθνικών λεωφορειακών γραμμών ΚΤΕΛ (σε δύο στάθμες), τους χώρους στάθμευσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων και την ξενοδοχειακή μονάδα που συνοδεύει τον σταθμό.

φιλοξενεί τους χώρους στάθμευσης/αποβάθρες των εθνικών λεωφορειακών γραμμών ΚΤΕΛ (σε δύο στάθμες), τους χώρους στάθμευσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων και την ξενοδοχειακή μονάδα που συνοδεύει τον σταθμό. Κεντρικό Κτήριο Β, α ποτελεί τον πυρήνα υποδοχής των επιβατών και επισκεπτών του σταθμού. Περιλαμβάνει τη βασική αίθουσα αφίξεων και αναχωρήσεων, εμπορικές χρήσεις υπηρεσιών/καταστημάτων, χώρους εστίασης, Συνεδριακό κέντρο και Εκθεσιακούς χώρους.

Κτήριο Γ , φιλοξενεί τους χώρους στάθμευσης/αποβάθρες των λεωφορείων διεθνών προορισμών.

Συνοδευτικό Κτήριο Δ, φιλοξενεί τους χώρους στάθμευσης/απόσυρσης των λεωφορείων.

Πού θα σταθμεύουν τα λεωφορεία

Η είσοδος των λεωφορείων του ΚΤΕΛ στον σταθμό θα γίνεται μέσω της οδού Καστοριάς, ενώ θα υπάρχουν δύο επίπεδα στάθμευσης, για τα λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια. Οι συνολικές θέσεις θα ανέρχονται σε 70, και θα μοιράζονται στους δύο ορόφους του Κτηρίου Α. Ειδικότερα, στον χαμηλότερο όροφο οι θέσεις στάθμευσης λεωφορείων αντιστοιχούν σε 31 θέσεις για 12μετρα ή 15μετρα λεωφορεία, σε 1 θέση στάθμευσης για 12μετρο λεωφορείο και σε δύο θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα βοηθητικής εξυπηρέτησης. Συνολικός αριθμός θέσεων: 34.

Στον υψηλότερο όροφο του Κτηρίου Α, θα διατίθενται 32 θέσεις για 12μετρα ή 15μετρα λεωφορεία, 2 θέσεις για 12μετρα λεωφορεία και σε 2 θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα βοηθητικής εξυπηρέτησης. Συνολικός αριθμός θέσεων: 36

Συγκοινωνιακός κόμβος

Ο νέος σταθμός στον Ελαιώνα αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας συγκοινωνιακός κόμβος μετεπιβίβασης, ο οποίος θα υποστηρίζεται από:

Το Μετρό, μέσω του σταθμού «Ελαιώνας», με τον οποίο γειτνιάζει άμεσα Το σταθμό αστικών λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ (αφετηρία/τέρμα) Αφετηρία Λεωφορειακών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Δυτικής Αττικής Χώρο Στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων (park & ride) Χώρους μετεπιβίβασης από/ προς τα ταξί Χώρους στάσης δικύκλων και ΙΧ αυτοκινήτων για μετεπιβίβαση (kiss & ride) Χώρους υποστήριξης πρακτορείων διεθνών λεωφορειακών γραμμών, οι οποίοι θα περιληφθούν, κατά το δυνατόν, στις εγκαταστάσεις του ΚΣΥΛ.

