Νίκολα Στέρτζον: Συνελήφθη η πρώην Πρωθυπουργός της Σκωτίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας της Σκωτίας για τους λόγους της σύλληψης της πρώην Πρωθυπουργού, λίγες ώρες μετά την παραίτηση Τζόνζον από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρώην πρωθυπουργός Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον συνελήφθη και τελεί υπό αστυνομικό κράτηση, στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του κόμματος SNP, ανακοίνωσε η Αστυνομία της Σκωτίας. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για κατασπατάληση 600.000 λιρών.

Η Αστυνομία της Σκωτίας ανέφερε ότι η πρώην αρχηγός του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) - η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της νωρίτερα το 2023 μετά από οκτώ χρόνια στο αξίωμα αυτό - βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται.

«Σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου, συνελήφθη μια 52χρονη γυναίκα ως ύποπτη σε σύνδεση με τη συνεχιζόμενη έρευνα για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας», ανέφερε η αστυνομία.

Η σύλληψη της Στέρτζον έρχεται μετά τη σύλληψη του συζύγου της Πίτερ Μέρελ τον Απρίλιο. Ο Μέρελ και ο Σκωτσέζος βουλευτές Κόλιν Μπίτι, ο οποίος ήταν ταμίας του SNP εκείνη την περίοδο, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Εκτός από τις συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε μια σειρά ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού των Μέρελ και της Στέρτζον - όπου μια σκηνή της αστυνομίας είχε στηθεί στον κήπο - καθώς και στα κεντρικά γραφεία του SNP στο Εδιμβούργο.

Η σύλληψη της Στέρτζον ήρθε λίγες ώρες μετά από την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον από το βουλευτικό αξίωμά, που συνεχίζει να δίνει το στίγμα στην πολιτική ζωή της χώρας τις τελευταίες μέρες με τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ να ζητά σήμερα τη διεξαγωγή πρόωρων γενικών εκλογών και τις διχόνοιες στις τάξεις των κυβερνώντων Τόρις να βαθαίνουν.

«Αυτή η φαρσοκωμωδία πρέπει να τελειώσει. Οι πολίτες αρκετά ανέχτηκαν μια χαοτική κυβέρνηση των Τόρις και έναν αδύναμο πρωθυπουργό τον οποίο κανείς δεν ψήφισε», έγραψε στο twitter ο Στάρμερ. Ο Ρίσι Σούνακ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο, «πρέπει να προκηρύξει εκλογές και να αφήσει τον λαό να εκφραστεί για τα 13 χρόνια αποτυχίας των Συντηρητικών», πρόσθεσε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ζήτησαν επίσης πρόωρες εκλογές. «Έφτασε η ώρα οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν για αυτή τη χαοτική διακυβέρνηση των Συντηρητικών», δήλωσε η Ντέιζι Κούπερ, αντιπρόεδρος του κόμματος.

Ο Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια σειρά σκανδάλων, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι παραδίδει την έδρα του ως βουλευτής. Άλλοι δύο βουλευτές, στενοί του σύμμαχοι, παραιτήθηκαν επίσης από τη Βουλή των Κοινοτήτων την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο Τζόνσον έδινε μάχη για το πολιτικό του μέλλον καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική έρευνα για το αν παραπλάνησε τη Βουλή των Κοινοτήτων όταν δήλωσε ότι είχαν τηρηθεί όλοι οι κανόνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κοινοβουλευτική επιτροπή που ήταν αρμόδια για την κοινοβουλευτική έρευνα για το «partygate», τα πάρτι που έγιναν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά παράβαση των περιορισμών που συνδέονται με τον Covid-19, ότι θέλουν να τον «διώξουν από τη Βουλή». Δήλωσε θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» και κατακεραύνωσε τον διάδοχό του, Σούνακ. «Είναι πολύ λυπηρό που αποχωρώ από το κοινοβούλιο – τουλάχιστον προς το παρόν. Με αναγκάζει μια χούφτα ανθρώπων, που δεν έχουν αποδείξεις για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους και χωρίς την έγκριση ακόμη και των μελών του Συντηρητικού κόμματος και, πολύ περισσότερο, του εκλογικού σώματος» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Η παραίτησή του και των δύο συμμάχων του στο κόμμα, της Ναντίν Ντόρις και του Νάιτζελ Άνταμς, οδηγεί στη διεξαγωγή εκλογών σε τρεις εκλογικές περιφέρειες, εκλογές υψηλού κινδύνου για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι Τόρις έχουν ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Ο βρετανικός πολιτικός κόσμος αναρωτιέται πλέον για το πολιτικό μέλλον του Μπόρις Τζόνσον, ειδικά μετά την τελευταία του "έκρηξη".

«Ο κόσμος έχει προχωρήσει. Αυτός ήταν που αποσύρθηκε από την πολιτική σκηνή παραιτούμενος από τη θέση του ως βουλευτής. (...) Με τον Ρίσι Σούνακ, έχουμε εξαιρετική ηγεσία στο νούμερο 10» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Γκραντ Σαπς στο Sky News, δείχνοντας να αποκλείει μια επιστροφή Τζόνσον.

«Συμπαθώ πολύ τον Μπόρις και συνεργάστηκα πολύ στενά μαζί του», είπε επίσης ο Σαπς στο BBC. «Είχε πολλά προσόντα… αλλά νομίζω ότι σε ανθρώπους τόσο στο Συντηρητικό Κόμμα όσο και έξω δεν τους λείπει το όλο αυτό το δράμα».

Ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Τζόνσον, Γκούτο Χάρι, είπε στο Sky News ότι ο πρώην ηγέτης «εκδιώχθηκε» από την πολιτική.

Από την πλευρά του, ένας άλλος πιστός σύμμαχος του Τζόνσον, ο Τζέικομπ Ρις Μογκ είπε στην κυριακάτικη έκδοση της Mail ότι ο Τζόνσον θα μπορούσε «εύκολα να επιστρέψει στο κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές».

Ο Ρις Μογκ προειδοποίησε τους αξιωματούχους του Συντηρητικού Κόμματος «ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μπλοκάρουν τον Μπόρις αν αυτός θέσει υποψηφιότητα του κόμματος για μια άλλη έδρα». «Κάτι τέτοιο θα γκρέμιζε την εύθραυστη ενότητα του κόμματός μας και θα βύθιζε τους Συντηρητικούς σε εμφύλιο πόλεμο», είπε.

