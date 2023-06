Μεταναστευτικό: Συνάντηση Μελόνι - Φον ντερ Λάιεν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην ΕΕ και την Τυνησία για σταματήσει η δράση των διακινητών μεταναστών.

-

Μετά τη συναντησή τους με τον Τυνίσιο πρόεδρο Κάις Σαϊέντ στην Καρχηδόνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε πραγματοποιήσαν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο.

Ειδικότερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της ΕΕ με την Τυνησία.

«Στόχος μας, μέχρι την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής η οποία θα οργανωθεί στα τέλη Ιουνίου, να έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόηση ανάμεσα στην ΕΕ και την Τυνησία. Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε μια διεθνή διάσκεψη σε θέμα τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, θέμα το οποίο συζητήσαμε με τον πρόεδρο Σαϊέντ. Θα είναι ένα ακόμη βήμα της όλης πορείας μας», δήλωσε η Μελόνι.

We are here as Team Europe to mark an important milestone in the relationship between the EU and Tunisia.



We are working with Tunisia on a comprehensive 5-pillar package. https://t.co/96E4jaY0if