Ομόνοια: 63χρονος “έκλεισε” ραντεβού για σεξ με άγνωστη ανήλικη - Πως τον παγίδεψε η 14χρονη

Το κορίτσι δέχθηκε κλήση από τον άγνωστο του άνδρα, ο οποίος της έταξε χρήματα για να συνευρεθούν ερωτικά. Ο πατέρας του κοριτσιού ανήρτησε βίντεο με τον 63χρονο αιμόφυρτο μετά την σύλληψη του.

Αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη ενός 63χρονου, ο οποίος προσπαθούσε, με πορνογραφικό υλικό και υπόσχεση για ανταμοιβή τους, καλώντας στα τηλέφωνα άγνωστων του ανήλικων κοριτσιών, να τα πείσει να κάνουν σεξ μαζί του.

Μια 14χρονη που δέχθηκε τις τηλεφωνικές οχλήσεις και πιέσεις του άγνωστου της άνδρα, μίλησε στον πατέρα της και εκείνος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Με την συνεργασία της ανήλικης, κλείστηκε ραντεβού με τον άνδρα στην Ομόνοια, όπου τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί και πλέον είναι κατηγορούμενος για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το μήνυμα του πατέρα της ανήλικης στα social media

Ο πατέρας της ανήλικης, ανήρτησε στα social media φωτογραφίες από το πορνογραφικού περιεχομένου υλικό που έστειλε ο 63χρονος στην ανήλικη κόρη του, αλλά και ένα βίντεο με τον συλληφθέντα, με αίματα στο στόμα και τον 63χρονο να λέει «δεν είμαι ανώμαλος. Άμα δεν ξέρω την ηλικία της…», ενώ δέχεται κλωτσιά στο σώμα από έναν άνδρα, το πρόσωπο του οποίου δεν εμφανίζεται στο βίντεο.

(εικόνα που ανήρτησε ο πατέρας της 14χρονης, αναφέροντας ότι την έστειλε στην κόρη του ο 63χρονος άγνωστος της άνδρας)

Στόχος του όπως λέει είναι να δουν το πρόσωπο του και άλλα κορίτσια, που τυχόν έχουν πέσει θύματα του, ώστε να μιλήσουν, όπως έκανε η 14χρονη κόρη του.

Στην ανάρτηση του, ο πατέρας της 14χρονης γράφει:

«Παρασκευή βραδυ Βλέπω την κόρη μου 14 χρονών να κλαίει της λέω τι έχεις κορίτσι μου και μου δείχνει τα παρακάτω το εν λόγο σκουπίδι έστελνε βίντεο φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο στο παιδί μου και σε άλλο ένα παιδί ανήλικο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ακούγοντας εγώ δίπλα να του λέει το παιδίου μου γιατί κυρίε μου στέλνετε αυτά της απαντάει γιατί θέλω να σε γαμήσω με μία θρασύτητα και έτσι έγινε αλλά με τα αντίθετα αποτελέσματα για Για το σκουπίδι αυτό.Βέβαια από κοντά έλεγε δεν ήξερα οτι ηταν ανήλικη Η πρωτη δικαιολογία σε κάθε παιδεραστή δεν ήξερα ότι ήταν ανήλικη ήξερες σκουπίδι ότι ήταν ανήλικα τα παιδιά έπεσες όμως σε λάθος παιδί που μίλησε.Σε ένα άλλο κοριτσάκι έλεγε ότι θα το πάει στο ξενοδοχείο του και ότι το έχει κάνει 1000 φορές και θα του δώσει ότι θέλει όντως το πορτοφόλι του είχε 600 € και σε ένα λογαριασμό 150.000 € για υπάλληλος του ΟΑΣΑ. τα δημοσιοποιώ ώστε να δούνε το πρόσωπο του κι άλλα παιδιά Το σκουπίδι αυτό κινιόταν Καλλιθέα Κολωνό Πετράλωνα το που βρίσκει τα τηλέφωνα των παιδιών δεν ξέρω,θα το βρούνε οι αρμόδιοι από δω και πέρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και ελπίζω να το τελειώσει η δικαιοσύνη έτσι όπως πρέπει. Πειράξες την ψυχή του παιδιού μου 14 χρονών έκανες το παιδί μου να κλαίει κάθε δάκρυ της κόλαση για σένα Και για όποιον άλλον είναι μαζί σου. Τώρα είναι το παιδί μου αύριο μπορεί να ειναι το δικό σας να έχετε από κοντά τα παιδιά σας να τα έχετε φίλους να σας μιλάνε ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτά όλα.Προς το παρόν είναι φρουρούμενο στο νοσοκομείο Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης όποιο παιδί τον γνωρίζει Ή του έχει κάνει κάτι ο συγκεκριμένος Βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και πάλι ελπίζω η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει το τονίζω πολύ αυτό. Γιατί κύριε μου τα στέλνετε αυτά γιατί θέλω να σε γαμήσω και έτσι κλείνω το μήνυμα αυτό…!!!!».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (10-6-2023), στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 63χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 9-6-2023 ο 63χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο ανήλικης ημεδαπής λέγοντας της ότι θέλει να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί της. Αργότερα την ίδια ημέρα, απέστειλε μήνυμα στην ανωτέρω ανήλικη που περιλάμβανε φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο.

Στη συνέχεια, η ανήλικη κανόνισε συνάντηση με τον κατηγορούμενο μεσημβρινές ώρες της 10-6-2023 στην περιοχή της Ομόνοιας, ενώ είχε ήδη ενημερώσει το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που προσέτρεξαν στο σημείο, εντόπισαν τον 63χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ομόνοιας που επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

