Ωρωπός - απόπειρα βιασμού: “Θα ήμουν δεύτερη Τοπαλούδη...”

Συγκλονίζει η περιγραφή της γυναίκας για την "σεξουαλική επίθεση" απο νεαρό. Που και πως συνελήφθη ο δράστης, που νωρίτερα επιχείρησε να βιάσει άλλες δύο γυναίκες.

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια ενός αδίστακτου άνδρα στον Ωρωπό,περιέγραψε η 69χρονη γυναίκα που γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την παρέμβαση ενός διερχόμενου οδηγού.

Η γυναίκα που είχε πάει στην παραλία για να κολυμπήσει σώθηκε από τύχη όταν από το σημείο πέρασε ένας οδηγός, ο οποίος παρατήρησε ότι ο δράστης είχε ξαπλώσει στην παραλία την άτυχη γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια.

Μόλις ο αλλοδαπός αντιλήφθηκε την παρουσία του μάρτυρα το έβαλε στα πόδια. Μετά από αναζητήσεις της Αστυνομίας συνελήφθη στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης κινούνταν στην περιοχή με ένα ηλεκτρικό πατίνι και προσέγγιζε ηλικιωμένες γυναίκες που ήταν μόνες τους.

Η ίδια περιγράφοντας τον τρόμο που έζησε, συγκλονίζει...

«Δεν μπορώ να κινηθώ. Με έχει χτυπήσει σε όλο μου το σώμα. Δεν είμαι καλά καθόλου, ούτε ψυχολογικά. Θα ήμουν δεύτερη Τοπαλούδη. Είμαι σίγουρη σε αυτό. Θα με στραγγάλιζε και θα με έριχνε στη θάλασσα να με πνίξει για να μη τον μαρτυρήσω» λέει η γυναίκα μιλώντας στο Star.

«Κατάλαβα ότι κάτι θα μου συμβεί. Και όπως μπήκε, έκανε πως ερχόταν προς τα εμένα. Κάνω κύκλο και βγαίνω. Είμασταν στην παραλία αυτός και εγώ. Κανένας άλλος. Και σε κλάσματα δευτερολέπτου πάω να πάρω το ποδήλατο και τον βλέπω με βουτάει, με χτυπάει πάνω στο παγκάκι, χτύπησα στο κεφάλι μου και γύρισε το σώμα μου, πέφτω πάνω στο ποδήλατό μου στο καρεκλάκι μου και σκάω κάτω στην άμμο. Δεν μπορούσα να σηκωθώ γιατί πριν από ένα χρόνο χειρουργήθηκα στον 12ο σπόνδυλο. Και του λέω «εδώ οι βάρκες έχουν κάμερες και θα σε δούνε και έρχεται η αστυνομία». Κάτι έλεγε αλλά το έλεγε στα πακιστανικά, στα ξένα δεν καταλάβαινα» συγκλονίζει.

«Το μάτι του δεν μπορεί να φύγει από τη σκέψη μου»

«Ήμουν σε σοκ. Με πήγε δια της βίας στο παγκάκι του. Με ξαπλώνει ανάσκελα μου κατεβάζει το μαγιό το κάτω και κοιτούσε γύρω γύρω. Το μάτι του δεν μπορεί να φύγει από τη σκέψη μου. Τον βλέπω μπροστά μου. Δεν έγινε ολοκληρωτική πράξη γιατί δεν μπορούσε γιατί έβλεπε γύρω γύρω μην τον τσακώσουν. Και κάποια στιγμή σε κλάσματα δευτερολέπτου τον βλέπω ότι σηκώνεται και βάζει το παντελόνι του και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι κάποιος είχε έρθει στη θάλασσα. Σηκώθηκα και βλέπω δύο κυρίους με ένα αυτοκίνητο. «Βοήθεια, βοήθεια σας παρακαλώ ελάτε» φώναζα» περιγράφει η γυναίκα, που κατάφερε να σωθεί.

Στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ωρωπού, έχουν ξανά συμβεί παρόμοια περιστατικά. Ο 23χρονος συνελήφθη σε ένα μίνι μάρκετ, ενώ νωρίτερα είχε προσπαθήσει να βιάσει άλλες δύο γυναίκες, 70 και 72 χρόνων.

