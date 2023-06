Κοινωνία

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Η προσπάθεια ενός 14χρονου που ήταν μόνος του στο σπίτι καθώς η μητέρα του βρισκόταν στη δουλειά, παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, επί της οδού Αντιστράτου στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενα κτήρια.

Ωστόσο οι καπνοί πέρασαν και στα υπόλοιπα διαμέρισμα, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να βγουν εκτός κτιρίου.

Η φωτιά ξεκίνησε από φούρνο μικροκυμάτων τον οποίο επιχείρησε να χρησιμοποιήσει ένα 14χρονο παιδί το οποίο βρισκόταν μόνο του στο διαμέρισμα καθώς η μητέρα του έλειπε στη δουλειά.

Άνδρες του ΕΚΑΒ προσέφεραν βοήθεια σε νεαρό άτομο που διαμένει στην πολυκατοικία καθώς αντιμετώπισε ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

