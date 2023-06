Κόσμος

Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράκ

Συμμετείχαν σε επιχείρηση εναντίον του ένοπλου αυτονομιστικού κουρδικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK)

Δυο τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του ένοπλου αυτονομιστικού κουρδικού κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Τραυματίστηκαν όταν πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και υπέκυψαν στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το υπουργείο κατηγόρησε για την επίθεση το PKK, που η Άγκυρα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Ο λεγόμενος πόλεμος χαμηλής έντασης ανάμεσα στο κίνημα και στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας διαρκεί δεκαετίες κι υπολογίζεται πως έχει απολογισμό πάνω από 40.000 νεκρούς. Αναζωπυρώθηκε ξανά το 2015, έπειτα από κατάπαυση του πυρός που κράτησε δυο χρόνια. Έκτοτε, ο τουρκικός στρατός διεξάγει συχνά επιχειρήσεις στη νοτιοανατολική Τουρκία, στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία, όπου χαρακτηρίζει τοπική κουρδική ένοπλη οργάνωση τον συριακό «βραχίονα» του PKK.

