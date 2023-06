Κοινωνία

Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”: Κατέληξε νεαρός που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από αγνώστους στο νοσοκομείο, οι οποίοι εξαφανίστηκαν μόλις τον άφησαν.

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ότι είχε μεταφερθεί από αγνώστους στα επείγοντας, ένας 23χρονος αλλοδαπός τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στην ωμοπλάτη.

Οι γιατροί επιχείρησαν να τον χειρουργήσουν αλλά δεν πρόλαβαν και ο τραυματίας κατέληξε πριν γίνει το χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα έφερε τουλάχιστον δυο σοβαρά τραύματα, ενώ οι άγνωστοι που τον μετέφεραν με ΙΧ στο νοσοκομείο, αποχώρησαν βιαστικά μόλις τον άφησαν.

