Πολιτική

Συνάντηση Σαρμά - Τσίπρα: “Εξέφρασα την ανησυχία μου για τη στοχοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση της ΕΥΠ στην προεκλογική περίοδο» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά.

-



Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου στις 9:30 για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά και να του εκφράσει την δυσαρέσκειά του για όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σταυροδοσία στη Ροδόπη.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Ήρθα να του εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τον τρόπο που ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει στην προεκλογική αρένα το ευαίσθητο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Για αυτό τον λόγο εγείρεται μείζον ζήτημα θεσμικό αλλά και εθνικό.

Εξέφρασα την ανησυχία μου για την στοχοποίηση και τους εκβιασμούς έναντι της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης μία τακτική που διχάζει την τοπική κοινωνία, πολώνει και μπορεί να οδηγήσει σημαντικούς εθνικούς κινδύνους.

Είναι μία πρακτική που έχει κάνει ήδη την Άγκυρα να τρίβει τα χέρια της. Εξέφρασα την ανησυχία και τον προβληματισμό μου για τον τρόπου που εργαλειοποιείται η ΕΥΠ με στοχευμένες αποσπασματικές πληροφορίες που διαρρέονται σε ΜΜΕ φιλικά της ΝΔ προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός έχει την ευθύνη της ΕΥΠ. Μία ΕΥΠ που τα προηγούμενα 4 χρόνια μετατράπηκε σε μία υπηρεσία αποκλειστικά για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξουσίας της στενής του κυρίου Μητσοτάκη με παράνομες παρακολουθήσεις των πολιτικών του αντιπάλων, με παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών, ακόμα και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα αυτή την ΕΥΠ δεν διστάζει ο κύριος Μητσοτάκης να την εργαλειοποιεί στον προεκλογικό αγώνα. Είναι απαράδεκτο, άθλιο, εθνικά επιζήμιο.

Επίσης εξέφρασα την ανησυχία μου σε σχέση με την τακτική του ωμού εκβιασμού και της στοχοποίησης. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και ιδίως η τουρκική επιρροή στη μουσουλμανική μειονότητα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με στοχοποίηση ούτε με διχασμό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από τη θωράκιση και ενίσχυση της ισονομίας και της ισοπολιτείας στη Θράκη, μέσα από τις αποφάσεις που από κοινού λάβαμε στην ειδική διακομματική επιτροπή που συγκροτήθηκε το 2020.

Θέλω όμως κλείνοντας να απευθυνθώ και να μιλήσω για ένα θέμα που ξεπερνάει το θέμα της Θράκης. Ένα θέμα που αφορά κάθε κοινωνική πολίτη, κάθε Έλληνα πολίτη. Οι δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη μπροστά στη μουσουλμανική μειονότητα, δηλαδή αυτός ο ωμός εκβιασμός, ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα περάσετε δύσκολα τα επόμενα 4 χρόνια, δεν αφορά αποκλειστικά τη μουσουλμανική μειονότητα. Έγινε εσκεμμένα μπροστά στις κάμερες για να περάσει αυτό το μήνυμα και να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Είναι μία πρόβα τζενεράλε για το τι θα ακολουθήσει. Όποια κοινωνική ομάδα, όποιος πολίτης είναι αντίθετος, έχει σκέψεις αντίθετες με αυτές της απόλυτης και ανεξέλεγκτης κομματικής και οικογενειακής εξουσίας στο απώτερο μέλλον, θα βρίσκεται στο στόχαστρο.

Θέλω να δηλώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απέναντι σε αυτό το ανατριχιαστικό μήνυμα που είναι μήνυμα εις βάρος της Δημοκρατίας, θα σταθούμε απέναντι. Θα είμαστε εγγυητές του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας, θα σταθούμε απέναντι, όρθιοι ώστε να μην περάσει ο φόβος σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη. Η Ελλάδα έχει ισχυρή Δημοκρατία, θα παραμείνει ισχυρή Δημοκρατία».





Ειδήσεις σήμερα:

Κολομβία: “Η μαμά πέθανε” - Tα πρώτα λόγια των παιδιών που σώθηκαν από τη ζούγκλα (βίντεο)

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)