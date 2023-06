Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκόπουλος: “Αντιδικία” για τον τόπο ταφής του συνθέτη

Η φερόμενη ως τελευταία επιθυμία του συνθέτη, η κίνηση Αντιδημάρχου από την Κρήτη και η τελική απόφαση της οικογένειας..

Στην Αθήνα και όχι στο Ηράκλειο τελικά θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών από καρκίνο. Ο Δήμος Ηρακλείου δια της αντιδημάρχου Πολιτισμού είχε καταθέσει το αίτημα στην οικογένεια του εκλιπόντος η ταφή του να γίνει στο Ηράκλειο όπου είχε γεννηθεί ωστόσο η οικογένεια αρνήθηκε καθώς αποφασίστηκε να ταφεί στο κοιμητήριο Παπάγου όπου ζει η σύζυγός του Βασιλική Λαβίνα.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού ο Μαρκόπουλος είχε ζητήσει να ταφεί σε σημείο που να «βλέπει» θάλασσα όμως θα απαιτούσε χρονοβόρα διαδικασία για άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού εάν επρόκειτο να γίνει χρήση των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Αριστέα Πλεύρη, την αρμόδια αντιδήμαρχο, τελευταία επιθυμία του μουσικοσυνθέτη ήταν να ταφεί στη γενέτειρά του, στο Ηράκλειο.

