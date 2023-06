Πολιτική

Ερντογάν: Αν η Ελλάδα δεν θέλει ειρήνη στο Αιγαίο, θα εφαρμόσουμε άλλες πρακτικές

Αναφορές του Ερντογάν στην Ελλάδα, αλλά και το Κυπριακό. Η συνάντησή του με τον Ερσίν Τατάρ.

Για το Κυπριακό, αλλά και το Αιγαίο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Ερντογάν, κατά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε μεν πως ο οδικός χάρτης της Τουρκίας είναι η ειρήνη αλλά αν όπως είπε υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εμποδίσουν την ειρήνη τότε θα αναγκαστούν να στραφούν σε άλλες εφαρμογές, χωρίς να διευκρινίζει τί μπορεί να είναι αυτές οι άλλες εφαρμογές.

Κατά τα άλλα ο Ταγίπ Ερντογάν όταν ρωτήθηκε για τον οδικό χάρτη της Τουρκίας στο Αιγαίο είπε πως είναι ήδη ξεκάθαρος, έχει σημείο αναφοράς την ειρήνη γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτές τις θάλασσες εκτός από την ειρήνη,

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε «θέλουμε να μην τίθενται τέτοια εμπόδια μπροστά μας. Θέλουμε το Αιγαίο Πέλαγος να δώσει το μήνυμά του στον κόσμο ως Θάλασσα της Ειρήνης».

Για την ανατολική Μεσόγειο είπε ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά και νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Εκ των ων ουκ άνευ είναι για την Τουρκία η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι δεν θα χάσουν άλλα 50 χρόνια σε διαπραγματεύσεις με τις μαξιμαλιστικές θέσεις των Ελληνοκυπρίων, ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το όραμά του για λύση στη βάση της συνεργασίας δύο κρατών και εφόσον επιβεβαιωθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που πηγάζουν από τις συμφωνίες του 1960 - όπως είπε - μπορούν να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις, μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προέβησαν από κοινού σε δηλώσεις στην κατεχόμενη Λευκωσία λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα και αφού προηγήθηκαν δυόμιση ώρες συναντήσεων, η πρώτη κατ’ ιδίαν και η υπόλοιπη μιάμιση ώρα μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Ο Ερντογάν είπε ότι προτεραιότητά τους είναι η μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στο ψευδοκράτος που θα λύσει το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης και ευχήθηκε όπως σύντομα ξεκινήσει η οικοδόμηση 1.190 περίπου κοινωνικών κατοικιών στην περιοχή της Δερύνειας.

Ο Ερντογάν είπε ότι είναι παράδοση ο Τούρκος πρόεδρος να μεταβαίνει στο πρώτο ταξίδι εκτός Τουρκίας μετά την εκλογή του, στο ψευδοκράτος και αυτός τήρησε αυτή την παράδοση, ενώ από τα κατεχόμενα θα μεταβεί κατευθείαν στο Αζερμπαϊτζάν όπου θα έχει κι εκεί συναντήσεις, θα διανυκτερεύσει στο Μπακού και αύριο θα επιστρέψει στην Άγκυρα.

