Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν την μουσική στους γάμους!

Οι συστάσεις δεν “εισακούστηκαν” κι έτσι… ήρθε η επιβολή. Οι αιθουσάρχες είχαν ήδη αναγκαστεί να έχουν χωριστές αίθουσες για άνδρες και γυναίκες καλεσμένους και ανάλογο φύλο σερβιτόρων.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν απαίτησε από όσους λειτουργούν αίθουσες όπου οργανώνονται γαμήλιες τελετές στην Καμπούλ να μην ακούγεται μουσική στις εκδηλώσεις και να αποτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα αντίκειται στις αποφάσεις της δυνάμει της δικής της ερμηνείας του ισλαμικού νόμου για τις εκδηλώσεις.

Σε δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το υπουργείο Προαγωγής της Αρετής και Αποτροπής της Έκλυσης των Ηθών ανέφερε πως η απόφασή του ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με ιδιοκτήτες αιθουσών όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, ιδίως γαμήλιες τελετές.

Στους ιδιοκτήτες αιθουσών τελετών τονίστηκε πως οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις κυβερνητικές αποφάσεις, κατά την ίδια πηγή.

Πέρυσι οι Ταλιμπάν συνέστησαν στους επιχειρηματίες του κλάδου να αποφεύγουν τη μουσική, όμως δεν επέβαλαν απόλυτη απαγόρευση παντού.

Οι γάμοι σε αίθουσες τελετών γενικά είναι σπάνιοι, λόγω του υψηλού κόστους των εκδηλώσεων, το οποίο είναι απαγορευτικό για τους περισσότερους Αφγανούς. Πολλά νεαρά ζευγάρια θα ήθελαν να οργανώσουν τους γάμους τους σε τέτοιες αίθουσες, αλλά αδυνατούν.

Ένας διαχειριστής πολυτελούς αίθουσας τελετών της Καμπούλ διαβεβαίωσε το Γερμανικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως η επιχείρησή του φρόντισε να διαθέτει χωριστές αίθουσες για τους άνδρες και τις γυναίκες, σερβιτόρες και γυναίκες επιφορτισμένες να τραβάνε φωτογραφίες σε αυτή των γυναικών, ώστε να μην κατηγορηθεί για προσβολή των ηθών της συντηρητικής κοινωνίας.

Όμως «αν δεν έχουμε μουσική σ’ έναν γάμο, τότε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σ’ έναν γάμο και σε μια κηδεία;», διερωτήθηκε.

Το σουνιτικό φονταμενταλιστικό κίνημα των Ταλιμπάν θεωρεί ότι η μουσική αντίκειται προς τις διδαχές του ισλάμ.

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, την 15η Αυγούστου 2021, πολλοί καλλιτέχνες, ιδίως μουσικοί, εγκατέλειψαν τη χώρα τους και ζήτησαν άσυλο σε κράτη της Δύσης.

