“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)

Ενθουσιασμένος δήλωσε για το νέο του εγχείρημα ο παρουσιαστής των “Προδοτών”, ο οποίος αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την συγγένεια του με γνωστή ηθοποιό.

-

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για την εμπειρία του από το νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1, «Οι Προδότες» και την απόφαση να το παρουσιάσει.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ανέφερε τι τον γοήτευσε στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ξαφνικά ένας από τους συνεργάτες της εκπομπής εμφανίστηκε από πίσω του με την αμφίεση που έχουν οι «Προδότες».

Μόλις τον άγγιξε στους ώμους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τινάχτηκε από την θέση του, εμφανώς ταραγμένος, αλλά και μειδιώντας καθώς προσπαθούσε να επανέλθει από το σοκ.

Ο πολύπλευρος ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στον Γρηγόρη Αρανούτογλου και για τη μακρόχρονη πορεία του στην υποκριτική, ενώ μοιράστηκε και δυνατές στιγμές της ζωής του.

Ακόμη, εξήγησε γιατί απέχει τα τελευταία χρόνια από τη μυθοπλασία, αλλά και για ποιο λόγο καταγράφει την καθημερινότητά του σε ημερολόγιο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και γιατί είχε αντιμετωπίσει ως «δώρο» την παρουσίαση του «Survivor: Ελλάδα - Τουρκία» το 2006, ενώ αποκάλυψε την άγνωστη συγγένειά του με την Τασσώ Καββαδία.

